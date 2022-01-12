Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды11 января 2022 22:22

Причина смерти Михаила Зеленского: последняя поездка в жизни

Причиной смерти Михаила Зеленского в 46 лет стал инсульт
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (74)Комментарии (74)(74)
Михаил Зеленский. Фото: кадр программы "Прямой эфир"

Михаил Зеленский. Фото: кадр программы "Прямой эфир"

Михаил Зеленский скоропостижно скончался на отдыхе в Доминикане. Причиной смерти телеведущего, по предварительным данным, стал инсульт, сообщает сайт mk.ru.

"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", - сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.

Телеведущий ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах. 46-летний Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. Он попал в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.

В Доминикане он отдыхал с третьей супругой Милой Рубинчик. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Михаил Зеленский с супругой.

Михаил Зеленский с супругой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Печальное известие шокировало общественность. Поклонники поспешили принести соболезнования семье Михаила. "По каналу «Культура» объявили о смерти Михаила. Царствие небесное", "Какое горе", - пишут россияне.

Звездный адвокат Сергей Жорин лично звал Михаила. "Я познакомился с Михаилом Зеленским, когда он был ведущим программы «Прямой эфир», я периодически участвовал в этой программе в качестве гостя, в качестве эксперта. Ну, и в рамках участия, конечно общался с Михаилом Зеленским. Очень харизматичный телеведущий, всегда блестяще подготовлен. Всегда большой профессионал, стильный человек и, конечно, эта новость повергла мена в шок», - цитирует Жорина Пятый канал.

Шоу-бизнесЗвезды: утраты