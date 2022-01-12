Игрушки нашего времени: модник с Китай-города, покоритель «Москва-Сити» и житель Замкадья

"Урбан-модник с Китай-города в тренче". Фото instagram.com/nidgus

Парням — солдатики, девчонкам — куклы, а взрослым дядям и тетям фигурки с типажами москвичей. Художник с псевдонимом Nidgus (настоящее имя он называть отказался) и телеграм-канал «Москва сеи час» пофантазировали, как могли бы выглядеть такие человечки. Набор моделек только виртуальный — по сути просто картинки, но это пока! Желающих заполучить коллекционную безделушки в комментариях под постом дизайнера в его инстаграме сотни.

Фигурка модника с Китай-города облачена в бежевый плащ и узкие джинсы. В наборе стильный портфель и три маленьких вейпа.

Фото instagram.com/nidgus

Покоритель «Москва-Сити» одет как заправский офисный служащий. К нему прилагается толстовка с капюшоном — по пятницам в компаниях менее строгий дресс-код — и поднос с гавайским блюдом поке (рис, сырая рыба, авокадо), которое подают во многочисленных едальнях делового центра.

Фото instagram.com/nidgus

Житель Замкадья угрюмо натянул шапку на лоб, а нижнюю часть лица замотал шарфом. К нему прилагается набор билетов на транспорт, миниатюрная «Тройка» и черный пакет-майка, который дают на рынках.

Фото instagram.com/nidgus

Интеллигент из Хамовников в штанах с подворотами, таксой и ключами от квартиры в ЦАО — на лицо вылитый Павел Дуров. Хотя тот родом из Питера, а живет где-то за бугром.

Фото instagram.com/nidgus

Больше всего комментаторы возмутились типажу девушки с Патриарших. За ее образ дизайнера заклевали феминистки. Дескать платье слишком откровенное, а билет в Дубай в комплекте с фигуркой как бы намекает, что героиня промышляет эскортом. Обиделись и жители Подмосковья за образ «замкадыша». Но если искусство вызывает отклик, значит это хорошее искусство.

Фото instagram.com/nidgus

Художник обещал адекватную критику учесть и выпустить вторую серию набора. Комментаторы предлагают сделать собачника из Сокольников, ботана из Бауманки, мажора с МГУ или Рублевки, гастарбайтера и коренного москвича, который приговаривает «Раньше было лучше…».