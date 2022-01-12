Актёр Глухаря найден мёртвым в московской квартире

Актер Алексей Герилович. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

48-летний Алексей Герилович — известный актёр, на его счету более 60 работ в отечественных полнометражных и многосерийных фильмах. Вы можете помнить его по ролям в таких сериалах, как "Глухарь", "Закон каменных джунглей", "Шелест", "Универ", "Интерны" и многие другие. Недавно на экраны вышел фильм "БУМЕРанг", в съёмках которого Алексей Герилович принимал участие вместе с Дмитрием Нагиевым. В последнее время актёр работал над новым кинопроектом "18+", премьера которого должна состояться в 2022 году.

С Дмитрием Нагиевым в фильме "Бумеранг", 2021 г.

Несмотря на суровые экранные образы, знакомые актёра характеризуют его как доброго, отзывчивого и скромного человека. Он всегда поддерживал тёплые отношения и связь со своими близкими и друзьями. Поэтому товарищи актёра очень удивились, когда Алексей пропал на несколько дней. Ему не могли дозвониться, и сообщения артист не читал. Тогда один из его друзей решил проведать Гериловича дома. Но дверь в квартиру никто не открыл. Тогда друг воспользовался своим комплектом ключей, который артист оставлял ему на всякий случай. Он вошёл в квартиру и осмотрел несколько комнат, повсюду были разбросаны вещи и перевёрнута мебель. Мужчина прошёл на кухню. Там на полу лицом вниз лежал актёр. Возле его головы было заметно пятно крови. Признаков жизни он не подавал.

Друг артиста сообщил о случившемся в полицию и стал дожидаться оперативников.

— В квартире на Варшавском шоссе была зафиксирована смерть 48-летнего гражданина. Тело без одежды располагалось на кухонном полу лицом вниз, голова уперта в кухонный шкаф, у лица имеется пятно бурой жидкости. Под телом были обнаружены часть ремня, пакет с упаковками от лекарственных препаратов. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. В спальной комнате перевернут стол, — сообщил источник kp.ru.

Тело актёра направили на экспертизу для выяснения обстоятельств его смерти. Сейчас полиция опрашивает знакомых артиста. Оперативники пытаются выяснить, что происходило в квартире Алексея Гериловича незадолго до его смерти и кто видел его в последний раз живым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве нашли тело бывшего помощника Владимира Жириновского

Он был правой рукой лидера ЛДПР в 1993 году (подробнее)

Находящемуся в тяжелом состоянии Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

Народном артисту вставили в желудок трубку, через которую поступает пища (подробнее)