В Москве появился первый человек с «паспортом негражданина»: 27 лет он сидел в колониях

В августе прошлого года приняли закон о «паспортах неграждан». Правильно он называется «Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве впервые выдали «паспорт негражданина». Его обладателем стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Такое удостоверение смогут получить люди, у которых нет никаких документов, которые могли бы подтвердить их личность, и при этом Россия не признает их своими гражданами.

— Оказывается в наше время можно прожить 53 года и не иметь никакого документа! — рассказывает kp.ru член московской Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева. — Якубджан родился в Душанбе, потом переехал с родителями в Астрахань. В школе не учился, рос на улице. Попал в Пензу, Москву. 27 лет жизни он провел за решеткой — за мелкие преступления постоянно попадался, так что не могу назвать его «страшным и опасным преступником». Нигде не учился. Читать и писать научили в Бутырке (СИЗО №2 в Москве — прим.ред.).

Около двух лет назад Якубджан в очередной раз вышел из колонии. Брел по Москве и наткнулся на полицейский патруль. При себе у мужчины только справка об освобождении. И все, ни единой бумаги, которая бы удостоверяла личность. Ни в одном реестре кроме «сидельцев» он не значится.

Якубджана отвезли в миграционный центр «Сахарово». Там камеры для тех, кого ожидает депортация. Но куда высылать человека, которого не признает ни одна страна, да и сам он себя не считает ничьим гражданином — неясно.

— Максимальное время пребывания в «Сахарово» 2 года и 10 дней. На днях его должны были выпустить. Но только бы он вышел, первая проверка документов полицией — и его снова бы привезли в центр на депортацию… — рассказывает Ева Меркачева.

В августе прошлого года приняли закон о «паспортах неграждан». Правильно он называется «Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ». В регионах несколько человек уже получили такие, а в Москве Якубджан стал первым обладателем зеленой книжечки с гербом России.

— Документ позволит ему зарегистрироваться (то что в народе называется пропиской — прим.ред.), работать официально. Но кому он нужен? Где будет жить? Ни квартиры, ни семьи у него нет. Я попыталась его трудоустроить, но никто не готов его брать.

Сам Якубджан говорит, что ничего кроме как играть в карты не умеет. Даже руками никогда не работал — как известно, работа для вора слишком бренное обязательство. Новый «негражданин РФ» попросил устроить его куда-нибудь бригадиром. Хвалится, что руководить он умеет.

— А еще он говорит, что хочет рвануть в Турцию… Но не говорит, для чего. Но учитывая, что у него нет загранпаспорта, пересечь границу он сможет только нелегально, если пешком туда отправиться, — добавила Меркачева.

КСТАТИ

Кто может получить «паспорт негражданина»

Освобожденные из колоний и тюрем, имеющие непогашенную или неснятую судимость, в отношении которых есть решение о нежелательности пребывания в РФ, но депортация невозможна так как у человека нет гражданства или государства, готового его принять;

- имевшие на 5 сентября 1991 года гражданство СССР, но не получившие новый паспорт (есть когорта людей, которые отказываются получать современные документы);

- приехавшие в РФ после 1 ноября 2002 года (был принять новый закон о гражданстве), но не получившие российское гражданство и не имеющие другого гражданства;

- не признанные гражданами РФ и не имеющие места жительства в Российской Федерации.

Чтобы получить документ, нужно обратиться в отдел полиции. Делают его за 10 дней.

Если человек с «паспортом негражданина» получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, то документ аннулируется. Его обладатель должен покинуть Россию в течение 15 дней.

От обычного паспорта гражданина новый документ отличатся тем, что не дает возможность получать госуслуги и прочие льготы. Пенсию по старости можно получать только через 15 лет постоянного проживания в стране. Полис ОМС выдают, но временный, его нужно постоянно продлевать.