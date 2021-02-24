Путин подписал закон об удостоверениях на 10 лет для лиц без гражданства

Путин подписал закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче временного удостоверения для лица без гражданства, находящихся на территории России. Удостоверение личности будут выдавать на 10 лет. Закон, подписанный президентом Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, временное удостоверение лица без гражданства будет аннулировано, если его обладатель получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. После этого человек будет обязан покинуть территорию России в течение 15 дней.

Удостоверение также могут аннулировать или отказать в его выдаче, если человек, запрашивающий оформление временного документа, подаст ложные документы или предоставит ложные данные.

До этого в законодательстве России не говорилось об удостоверении для лиц без гражданства и документов, признаваемых в России.