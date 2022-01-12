В Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве впервые человек без гражданства получил временное удостоверение личности. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.

- Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" стал 53-летний мужчина, Якубджан Хакимджанов. Он провел в Центре временного содержания для иностранцев больше двух лет ... из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать, - рассказала Меркачева РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что зимой 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о выдаче временного удостоверения для лица без гражданства, которые находятся на территории России.

Удостоверение личности будут выдавать на 10 лет. Согласно новому закону, временное удостоверение лица без гражданства будет аннулировано, если его обладатель получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. После этого человек будет обязан покинуть территорию России в течение 15 дней.

До этого в МВД отменить предлагали отменить разрешения на временное проживание мигрантов в России, которое позволяет иностранцам легально жить и работать на территории России в течение трех лет. Вместо этого предлагалось ввести три миграционных режима в России.