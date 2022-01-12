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Экономика12 января 2022 10:15

Путин поднял пенсии выше уровня инфляции

Президент России распорядился проиндексировать выплаты на 8,6%
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
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Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Владимир Путин обратился к кабинету министров во время совещания:

- Хотел бы несколько слов сказать об одном из вопросов социального характера, касающегося миллионов наших граждан. Имею в виду индексацию пенсий. Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции.

О том, что выплаты должны быть проиндексированы выше, чем будет официальный рост цент, президент говорил и прошлым летом - на съезде "Единой России", и в декабре на большой пресс-конференции.

- На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет, – заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Стоит отметить, что пока уровень инфляции за прошлый год — окончательно не установлен. Пока он в районе 8,4%. Но глава государства распорядился индексировать больше.

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