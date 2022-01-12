Детям мороженое, дамам духи: Россияне дарили на Новый год еду и косметику

Почти каждый четвертый россиянин был разочарован новогодними подарками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самым популярным подарком на новый год остается еда: деликатесы, сладости и горячительные напитки. Такой вывод можно сделать из опроса ВЦИОМ, в котором россияне похвастались, что нашли под елкой в прошедшую новогоднюю ночь.

Отметим, что многие россияне (18%) не получили в подарок ничего. Видимо, не самые веселые праздники получились.

Кстати, сувениры, которые попали в топ самых популярных подарков фигурируют и в опросе ВЦИОМ о самых бессмысленных презентах. Получать такие подарки, что приходится выдавливать из себя благодарственную улыбку, доводилось каждому четвертому.

Больше всего не любят именно декоративные сувениры, которые только пыль собирают: всевозможные фигурки с символами года, статуэтки и так далее. 6% опрошенных не хотели бы получать такие презенты. И это при том, что львиная доля народу рада любым подаркам.

Как показывают опросы, наиболее придирчивы к подаркам женщины. Дамы в два раза чаще, чем мужики, воротят нос от косметики — вероятно, сами лучше знают, какой именно крем им нужен. Не в фаворе у них и кухонная утварь с посудой.

Согласно другому опросу, проведенному исследовательским центром портала Superjob.ru, каждый третий из тех, кому не по нраву пришелся подарок, хотели бы вернуть коробку в магазин. Так что если не уверены, лучше оставить в пакете с презентом чек.

НАГЛЯДНО

Что получили в подарок россияне

Еда (деликатесы, конфеты, спиртное) 30%

Косметика и парфюмерия 22%

Ничего 18%

Деньги 15%

Одежда, обувь 13%

Сувениры 13%

Бытовые приборы 11%

*По опросу ВЦИОМ, можно было выбрать несколько вариантов