Владимир Путин призвал готовиться к новому удару пандемии и поручил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В среду, 12-го января, Владимир Путин рано утром приехал в Кремль и оперативно собрал первое в наступившем году совещание (оно проходило в режиме видеоконференции) с Кабинетом министров.

В основном разговор касался одной и самой острой темы: что необходимо в сжатые сроки сделать для того, чтобы подготовиться к новому удару пандемии COVID-19.

- Мы видим, что происходит в мире, - сказал президент. - Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться...

В частности, Путин снова призвал наращивать в стране вакцинирование от коронавируса.

- Я просил бы в этой связи, - особо заметил президент, - председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода - и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

- Предлагаю, - заявил Путин, - проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас она смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором (проиндексировать. - А.Г.), потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.

Президент, обращаясь к правительству, поручил провести необходимые процедуры по индексации пенсий и принять решение в ближайшее время.

В тот же день в Совете Федерации заявили, что рассчитывают принять закон об индексации пенсий выше инфляции уже до конца января.