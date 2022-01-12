Путин заявил, что у России есть пара недель на подготовку к новому витку коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года.

"Нужно наращивать темпы вакцинирования, нужно быть готовы к вирусу на новом его витке. Мы видим, что происходит в мире, - подчеркнул президент. - Это говорит о том, что у нас есть пара недель, чтобы подготовиться".

По словам российского лидера, необходимо тщательно проработать все вопросы по противодействию распространения коронавируса с регионами.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же совещания вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 63,2%. Неделей ранее он был примерно на 0,6 процентного пункта меньше.