Нет сил терпеть: В новогодние каникулы россияне побежали к стоматологам и на выставки

Более всего удивила статистика по посещению стоматологов. В среднем каждый посетитель оставлял там около 6500 рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казалось бы, новогодние каникулы диктуют стандартные траты. Если вы не уехали на отдых, то самое время сгонять в кино, ресторан, по магазинам и просто погулять.

Однако праздник празднику рознь, и в 2021 году мы тратили деньги совсем иначе, чем в нынешнем. Об этом рассказали аналитики «Чек Индекса», платформы оператора фискальных данных, которая обрабатывает каждый день более 44 млн чеков с миллиона онлайн-касс в России. Иными словами, мы тратим денежки, а их оперативно считают и анализируют.

Итак, с 1 по 9 января 2022 года россияне:

- оставили в ресторанах и барах на 24% денег больше, чем в эти же дни прошлого года (далее все сравнения с этим же периодом);

- не брезговали и фастфудом, потратив на него на 27% денег больше;

- ходили чаще в кинотеатры - на 32% денег больше;

- окунулись с головой в культурную жизнь музеев и выставок. По сравнению с прошлыми новогодними каникулами траты выше на 57%.

Но более всего удивила статистика по посещению стоматологов. Речь идет о частных клиниках. В среднем каждый посетитель оставлял там около 6500 рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. И дело не в том, что цены повысились. Самих посетителей стоматологий стало больше на 10%. Интересно, острая боль тому причиной или многие решили лечить зубы не в суетливые будни, а посвятить этому каникулы?

Что касается сферы торговли, то здесь статистика красноречиво говорит об увеличении цен. Судите сами:

- в супермаркетах средник чек увеличился на 10%, хотя посетителей было больше всего на 2 процента;

- в магазинах электроники и бытовой техники средний чек стал больше почти на треть – 28%, хотя покупателей было меньше на 6%;

- на строительные и ремонтные товары средний чек подскочил на 12%, а покупателей было меньше на 3%.

И все же картина трат нынешнего и прошлого года не объективна, уверена старший директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Ксения Пайзанская.

- Прежде всего обратите внимание на то, что в прошлые новогодние каникулы действовали более жесткие ковидные ограничения, - объяснила эксперт. – Те же стоматологи могли принимать пациентов только с острой болью. В этом году были введены послабления. И люди спокойно занимались лечением зубов, на которое уходит немало средств и времени. То же самое и с общепитом. Не везде в регионах в прошлом году можно было посидеть в ресторанах. Нужно анализировать рост трат за два-три года, чтобы увидеть более объективную картину.