Меняйте шарф прямо на прогулке! Правила педиатра, как одевать малыша в морозы, чтобы не заморозить и не перегреть

Один из самых главных родительских страхов (особенно с первенцем) - «простудить» малыша. Фото: Shutterstock

Один из самых главных родительских страхов (особенно с первенцем) - «простудить» малыша. Пока он совсем маленький, поди пойми, не мерзнет ли он в своем комбинезоне? Или, наоборот, уже седьмым потом обливается, пока мама по морозу бегом катает коляску, чтобы не окоченеть самой. Тем более, что к проблемам может привести как переохлаждение, так и перегрев ребенка. А зимой в России с такими вещами вообще не шутят.

Анна Левадная, педиатр, кандидат медицинских наук, популяризатор медицины, мама двоих детей, в своем блоге рассказывает, что к ней на прием в последние дни частенько заглядывают родители детей «со странными щеками». То, что некоторые принимают за холодовую аллергию, оказывается обморожением. Но путать их нельзя:

- При обморожении происходит спазм сосудов, нарушение кровообращения и тканевого обмена, - объясняет Анна Левадная. - Чаще всего это происходит при температуре ниже -10С. Страдают открытые части тела (щеки, уши и нос) и ножки/ручки.

Но на вероятность обморожения влияют и другие факторы: повышенная влажность, сильный ветре, возраст (чем младше, тем выше риск), индивидуальные особенности кожи ребенка. И, конечно, время, проведенное на морозе.

Главные правила для экипировки ребенка, если на улице ниже -10:

* Многослойность: термобелье или тонкие кофточка или штаны, сверху флисовый комбинезон или кофта и теплые штаны и только потом уже верхняя одежда (комбинезон или полукомбинезон с курткой). Чем больше воздуха между слоями одежды, тем лучше: именно воздух держит тепло.

* За 15-20 минут до выхода на улицу смазываем лицо и руки ребенка защитным кремом от мороза. Перед выходом наносим гигиеническую детскую помаду на губы.

* Долой мокрые варежки и шарф! Если заматываете лицо ребенку шарфом, меняйте его как минимум раз в 15-20 минут, даже прямо на прогулке. Вы же ходите в маске и знаете, насколько неприятно, когда она намокает. На холоде это еще опаснее. Всегда берите с собой запасные варежки, чтобы поменять их, если намокнут надетые еще дома.

* Выньте из ушей девочек сережки. И не давайте облизывать качели.

Как одевать малыша Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Как распознать обморожение

Ребенок вначале не замечает изменений, но их замечает родитель:

* На коже появляется покраснение, потом этот участок становится бледным, потом проступает белое (или даже синее) пятно, часто с отчетливыми границами и довольно плотное. В тепле может начаться жжение и покалывание.

* Если ребенок провел много времени на морозе, то он может начать дрожать, жаловаться на головную боль, даже заговариваться, становится сонным.

Что делать?

Как правило, это проходит само. Довольно редко, когда у малышей до 4 лет уплотнение на щеках или подбородке задерживается на несколько недель. Если вы видите, что малышу это не доставляет никакого беспокойства, то не нужно лечить ничем!

Если же видите, что кожа повреждена, и ребенка это беспокоит, тогда немедленно обратитесь к врачу.

КСТАТИ

Пять признаков идеальной зимней одежды для ребенка

Роскачество несколько лет назад проводило исследование зимних комбинезонов и полукомбинезонов и составило памятку:

1. На этикетке должно быть указание не только материалов, из которых состоит комбинезон, включая подкладочную ткань, но и до какой температуры его можно носить (от -10 до -40). А также есть ли пропитка верхнего слоя (водо- и снегонепроницаемость — важная деталь - обозначается интуитивно понятными значками). Подкладка куртки и капюшона должна быть из комфортных, натуральных или смесовых тканей, чтобы сохранялась хорошая воздухопроницаемость. Так ребенок не перегреется во время беготни.

2. Плотные напульсники и манжеты на рукавах, чтобы снег не забивался.

3. Штрипки (отстегивающиеся петли) на штанинах, чтобы не дать им «уехать» вверх. Застегиваются под обувью — гарантия того, что снег не набьется в обувь.

4. Снегозащитная юбка на куртке (как манжета, только внутри самой одежды). Она и от ветра защитит, и от снега, когда ребенок решит сделать «снежного ангела».

5. Ветрозащитные планки поверх молнии. И обязательно - пластрон (выступ планки, который защищает подбородок малыша от травмы при резком застегивании).