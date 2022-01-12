Погромы в Казахстане должны были стать началом строительства «Воровского турана»

"Дикий" в личном самолете Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На кадрах оперативной съемки уже широко известный в Казахстане «борец с режимом» 37-летний Арман Джумагельдиев. Его задержали в центре Алма-Аты, в «штаб-квартире», которую он организовал в гостинице «Казахстан». Там он раздавал боевикам продовольственные пайки. Таких пайков Арман собрал 2000 по числу «нуждающихся» (читай - ранее судимых и иностранцев). Во время задержания у Джумагельдиева с подельниками изъяли 4 пистолета и бронеавтомобиль. Бывший боец без правил пытался сопротивляться полиции, но после того, как получил прикладом по голове, заговорил.

"Дикий" с азербайджанским вором в законе "Лоту Гули" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь его сторонники распространяют версию, что Арман «не при делах». Мол, просто приехал из Турции, чтобы на месте разобраться в причинах погромов, но сам был избит уличными бандитами, которых пытался образумить от беспредела (это когда его подельники стали грабить магазины, насиловать женщин и резать головы полицейским).

Молодые лидеры "Воровского Турана" на сборах в ОАЭ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Появилось даже видео, где Арман обращается к вооруженным толпам, требуя немедленно прекратить насилие. Но явно переигрывает.

Когда смотришь на страницы Армана в соцсетях, понимаешь, что все эти заявления - театр одного актера, беспринципного вора в законе, который носит кличку Арман Дикий.

"Дикий" с главой турецких националистов Алааттином Чакыджи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

KP.RU изучила лица, которые окружают этого казаха. Кадры Инстаграме Армана прокомментировал «КП» бывший сотрудник уголовного розыска, который попросил не афишировать свое имя.

ПРОЕКТ «ВОРОВСКОЙ ТУРАН»

Арман родился и вырос в бедном районе Шымкента. В 2000-х годах из уличного драчуна дорос до стрелка, а потом и главаря ОПГ в Алма-Ате, которая контролировала Восточные базары в Южном Казахстане. Был дважды судим за убийства и перестрелки между бандгруппами, сам был ранен в ногу и задержан в Алма-Ате. Примечательно, что полиция кроме пистолета нашла у него наркотики. Пристрастие ко всему запрещенному помогло ему сойтись с азербайджанским вором в законе Надиром Салифовым по кличке Лоту Гули, который контролировал поставки фруктов и наркотиков в Россию и Украину из Средней Азии и Турции. На многих снимках Дикий нежно обнимается с любимым боссом.

"Дикий" с главой турецких националистов Алааттином Чакыджи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но не менее часто на снимках Дикий строит рядом с ... с главой турецкой мафии Седатом Пеккером.

- Это довольно колоритный криминальный персонаж: в молодости занимался контрабандой в Германии, где и угодил на крючок западным спецслужбам. Этот факт - уже «национальное достояние» Турции. Все там знают: если кто-то начинает серьезно притеснять бизнес Пеккера, он тут же выдает на оппонента компромат, который берет у разведслужб. Так он несколько раз разоблачал турецких министров и других доверенных лиц Эрдогана, что приводило к громким скандалам и отставкам, - рассказывает «КП» офицер угрозыска.

По словам собеседника, такой компромат Седату предложили отработать в 2014 году довольно оригинальным способом: попросили оставить турецкое правительство в покое и взяться за более серьезную мишень - подмять с помощью криминала под себя республики на постсоветском пространстве, чтобы создать на их территории так называемый «воровской Туран». В обмен на это Пеккеру и его представителям западные спецслужбы (а если конкретно - практически везде в этом деле торчат «уши» британской разведки) гарантировали полное покровительство и устранение с рынка ряда конкурентов. Пеккер взялся за проект «воровского Турана» с азартом, так как был увлечен историей Тюркского каганата исторические границы которого, так удивительно совпали с проектом «воровского Турана» иностранных спецслужб.

"Дикий" с главой турецкой мафии Седатом Пеккером Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На снимках с Арманом Диким также можно увидеть некоего старика, которого, как выяснилось, зовут Аллаттин Чакыджи. Это еще более одиозная фигура - лидер турецких националистов и террористической организации «Серые волки» (те, самые, что расстреляли в небе катапультировавшегося со сбитого самолета российского летчика Олега Пешкова). Чакыджи и Пеккер за год вытащили из тюрьмы вора в законе Лото Гули и еще нескольких криминальных авторитетов, которых назвали «молодыми лидерами тюркских государств». После обучения, в нужный момент они получат задачу подмять под себя: Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию и … Крым! Над имиджем бандитов уже давно работают турецкие и европейские эксперты. Бригаду в полном составе можно увидеть на общей фотографии в альбоме Дикого - вот-вот готовятся разрезать торт, который представляет карту из флагов нового Тюркского каганата на территории постсоветских республик.

ОСКАЛ БАРСА

Собеседник «КП» рассказывает, что избранный Пеккером молодняк за последние 5 лет с помощью западных спецслужб выбил с постсоветского пространства почти всех старых авторитетов и сумел аккумулировать вокруг себя активы, общаки и бойцов своих предшественников.

- Они часто встречаются в турецкой гостинице Grand Hyatt Istanbul, в Дубаи. На закрытых мероприятиях в Турции они прославляют Эрдогана и Алиева. Бывают и на встречах с лидерами меджлиса (парламента) в Стамбуле, - говорит эксперт из угрозыска.

Последние два года Дикий открыто обозначал и свои политические амбиции. Он пользовался личным самолетом, который позволял ему всегда иметь при себе оружие. С ним он не расставался и в Турции, и в Казахстане.

Как стало известно «КП», именно Дикий придумал и спонсировал в Казахстане пресловутые «языковые патрули», активно занимался профессиональным самопиаром в Инстаграм: вот он на снимках раздает продукты бедным, вот призывает казахов бороться за единый тюркский мир, а тут показывает тайный знак приветствия для казахов-националистов - скрюченные пальцы символизируют оскал снежного барса Ирбиса (по аналогии со знаком пантюркизма - головой волка, которым обмениваются "Серые волки" - турецкие неофашисты - бозкурты).

Молодые лидеры отобранные мафиози Седатом Пеккером делят торт с флагами эмиратов "Воровского турана". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы должны быть дерзкими, как снежные барсы и сплоченными, как волки, - жестикулирует Дикий изображениями барса и волка на своем ютуб-канале.

Дикий финансировал националистические объединения крымских татар, казахских националистов, молодежное движение А.У.Е среди мамбетов (казахских переселенцев из сел в города). Набирал собственную гвардию из доверчивых малоимущих сельских жителей Южного Казахстана, с которых когда-то сам собирал дань. Земляков Дикий несколько лет радикализировал идеями тюркского превосходства, а по первому требованию вывел их на улицы городов с оружием с руках.

«Каждый гражданин Казахстана получит замену «Камри» и бесплатные кредиты, Арман патриот красавчик, настоящий казах», - подбадривали во время беспорядков Армана подписчики из Узбекистана, Киргизии и Турции.

Дикий настойчиво просил своих читателей и знакомых называть его не вором в законе, а исключительно «батыром» (богатырь, воин — у монголов и тюрок).

КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ТУРЕЦКОМ ГАМБИТЕ

Следующей за Казахстаном может также, а то и сильнее полыхнуть Киргизия. Там набирает популярность вор в законе Камчи Кольбаев, который больше известен под кличкой Коля-киргиз. После инструктажа в Турции он тоже стал позиционировать себя на родине в облике Робин Гуда. Работает и выстраивает свой имидж по той же методичке, что и Арман Дикий. Во время пандемии Коля-киргиз закупил медоборудование для больницы в своем родном городе Чолпон-Ата и выделил деньги на лекарства, а еще помог с оплатой операции кикбоксера Улана Касымбекова. Это не весь перечень его подвигов. И именно ему могут переподчинить осиротевших после ареста Дикого южно-казахских мамбетов.

По мнению эксперта «КП» беспорядки в Казахстане были подхвачены и координировались западными (британскими) спецслужбами через турецких националистов, устремления которых было легко просчитать.

Последним поставили вполне конкретные цели и задачи: довести республику до хаоса, подкупом и силовыми способами ввести своих людей в органы управления страной.

Методички для «воровских революций» редактирует в Дубаи турецкий мафиози Седат Пеккер. Он и сам позиционирует себя спасителем обездоленных, демонстрирует свои пожертвования в Инстаграм 1,6 миллионам подписчиков. Кто знает, может спецслужбы еще раз отблагодарят Пеккера свежим компроматом на правительство Эрдогана? Ведь любое спокойствие имеет свою цену.