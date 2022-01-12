«Спасите! Меня избивают! Это мой последний шан…»: Под окнами многоэтажки нашли пугающую записку с детскими рисунками

В подмосковном Красногорске уже несколько дней ищут ребенка, который написал жуткую записку и, судя по всему, выбросил ее из окна в надежде, что ему помогут.

В подмосковном Красногорске уже несколько дней ищут ребенка, который написал жуткую записку и, судя по всему, выбросил ее из окна в надежде, что ему помогут.

КРИК ДУШИ С 14 ЭТАЖА

Вечером 8 января листок бумаги, исписанный печатными буквами, явно детским почерком, обнаружили во дворе жилого комплекса АРТ. На нем было написано (орфография сохранена):

«Спасите! Умаляю! Меня избивают это мой последний шан!!! Спасите пожалуйста».

Ниже - два рисунка. Человечек, подписанный как «Папа» - с ножом в одной руке и какой-то колбой в другой. Рядом с ним человечек поменьше, ребенок, судя по длинным волосам вроде косичек - девочка. На втором рисунке, отделенном от первого линией, «Мама» со злобным выражением лица и еще один ребенок - без подписи.

В нижней части листочка тем же детским почерком выведены координаты: «Авангардная, дом 4, эта 14. Квартира белая».

К слову, Авангардная, 4 - это практически небоскреб. Дом высотой в 44 этажа.

Как стало известно KP.RU, записка была обнаружена одним из жильцов ЖК около 20:45 минувшей субботы, 9 января. Спустя какое-то время он позвонил в полицию. Около 22:30 в указанный в записке дом приехали сотрудники полиции и органов опеки.

- Этаж в записке был указан, поэтому обход начали именно с нашего четырнадцатого этажа, - рассказал KP.RU житель дома по имени Алексей. - Опрашивали и взрослых, и детей. Пытались выяснить, кто мог написать эту записку. Но дело в том, что у нас на этаже только одна квартира с белой дверью (полицейские так расшифровали фразу «квартира белая», - Авт.). Но там проживает очень приличная семья.

На данном этапе записку рассматривают как неудачную шутку кого-то из перегулявших в новогодние каникулы взрослых.

КВАРТИРА С БЕЛОЙ ДВЕРЬЮ

В квартиру с белой дверью звонили. Но никто не открыл. По словам соседей, семья несколько дней дома отсутствовала - вернулись из гостей лишь 9 января. (По словам источников в правоохранительных органах, это подтверждается записями с камер видеонаблюдения).

- В квартире живет семейная пара с двумя детьми - мальчик учится в шестом классе, девочка во втором, кажется, - рассказывает один из соседей. - Но семья совершенно спокойная. Дети опрятные, чистенькие, вежливые. Криков из квартиры мы никогда не слышали.

По словам источника в правоохранительных органах, подтверждения того, что записку написал реальный ребенок, действительно попавший в беду, пока нет.

- С представителями указанной семьи сотрудники общались. С детьми говорили психологи. Никаких подтверждений, - рассказал наш собеседник.

На данном этапе записку рассматривают как неудачную шутку кого-то из перегулявших в новогодние каникулы взрослых.

- Бросаются в глаза нарочитые ошибки в коротких словах, но при этом длинные, более сложные - вроде «пожалуйста», написаны без ошибок, - говорит источник. - Однако проверка пока не прекращена.

Местные жители считают, что даже если записка фейк, нет худа без добра:

- По крайней мере, человек, который нашел записку, позвонил в полицию и там отреагировали - приехали проверять сигнал, хотя была уже ночь.

KP.RU следит за развитием событий.