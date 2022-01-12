В Минфине рассказали, во сколько обойдется бюджету дополнительная индексация пенсий

Принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий, в совокупности с другими мерами социальной поддержки, помогут нивелировать влияние роста цен на благосостояние населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Министерстве финансов уточнили, сколько потратят на дополнительную прибавку, о которой сегодня заявил президент Владимир Путин. Он распорядился повысить пенсии неработающим пенсионерам не на 5,9%, а на 8,6%. Это выше инфляции, зафиксированной в прошлом году.

- Дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей, - сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По уточненным данным Росстата, в прошлом году цены выросли на 8,4%. А в бюджете изначально была заложена более низкая индексация – на 5,9%.

- В целом принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий, в совокупности с другими мерами социальной поддержки, помогут нивелировать влияние роста цен на благосостояние населения, - уточнили «КП» в пресс-службе Минэкономразвития.

Напомним, по закону пенсии в России повышают раз в год – на размер прошлогодней инфляции. Тем самым власти компенсируют рост цен задним числом. При этом в прошлом году пенсии в совокупности выросли на 11,1%. Это связано как с ежегодной индексацией (на 6,3%), так и с единовременной денежной выплатой, которая произошла в сентябре (10 тысяч рублей).

Важный нюанс - прибавка коснется только неработающих пенсионеров. Это около 30 млн человек. С января их пенсии в среднем выросли на 1000 рублей. А дополнительная индексация добавит еще около 500 рублей в месяц. Она произойдет ориентировочно с февраля.