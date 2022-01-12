Сенат США намерен обнародовать проект новых антироссийских санкций

Разработали и предложили к рассмотрению этот документ сенаторы-демократы Фото: REUTERS

Американские сенаторы, отчаявшись победить рекордную инфляцию и коронавирусный хаос у себя в стране, в очередной раз прибегли к универсальному методу переключения внимания избирателей на т.н. «внешние вызовы и угрозы».

Журналисты Washington Post сообщили, что в их распоряжении оказался проект документа, в котором содержится подробное описание нового пакета экономических санкций против России. Их планируется ввести «в случае гипотетического вторжения на Украину».

Санкции должны коснуться российских военных, ключевых банков, а также ряда правительственных чиновников, включая президента России Владимира Путина. Планируется также, что российские финансовые учреждения будут отключены от международной платежной системы SWIFT.

Не обойден вниманием и газопровод «Северный поток-2». В законопроекте говорится, что «США необходимо рассмотреть все доступные и надлежащие меры, чтобы газопровод никогда не заработал».

Разработали и предложили к рассмотрению этот документ сенаторы-демократы. Они утверждают, что их усилия в этом направлении целиком и полностью поддерживаются Белым домом.

В администрации Байдена подтвердили, что сенаторские изыскания, которые «повлекут за собой серьезные издержки для российской экономики», готовы поддержать, но подчеркнули, что лишь в случае, «если Россия вторгнется на Украину». И в очередной раз отказались представлять хоть какие-либо подтверждения уже набившей оскомину гипотезы о планах Москвы начать вторжение на территорию соседнего государства.