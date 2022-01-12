Проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился. Почему абитуриенту-2022 не стоит этому радоваться

Продолжился рост доли студентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80. Очень высокие баллы ЕГЭ в 2021 году получили 22,2% зачисленных студентов Фото: Евгения ГУСЕВА

На самом деле, если вчитаться в доклад «Качество приема в российские вузы: 2021», подготовленный «Высшей школой экономики» и Минобрнауки (а из него СМИ и сделали вывод о падении проходного балла), мелькнувшие было надежды абитуриентов на то, что появился шанс проскочить в университет без особых трудозатрат, развеются, как туман в солнечный день.

Так что на четко поставленный вопрос:

- В вузы теперь станет легче поступить?

Следует короткий и суровый ответ:

- Нет.

Тому, кого этого ответа хватит, могут дальше текст не читать, а отправиться к своему одиннадцатикласснику и ткнуть его еще раз в учебники: «Занимайся!»

Для остальных же поясню.

В ведущие вузы поступить в этом году будет еще сложнее, чем в предыдущие. И эта тенденция в докладе четко описана: «Продолжился рост доли студентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80. Очень высокие баллы ЕГЭ в 2021 году получили 22,2% зачисленных студентов (в 2020 году – 21,7%, в 2019 – 18,9%). Таким образом, почти четверть новых студентов пришли в вузы не просто с «пятеркой», а с очень глубокими, фундаментальными знаниями».

При этом речь идет не только о бюджетниках. 13% зачисленных на платные места – это ребята с высокими, практически суперотличными школьными оценками.

Так что за место под солнцем в крупных, продвинутых университетах борьба предстоит нешуточная. В том числе и за места платные. На которые, кстати, цена выросла существенно. Потому что в этом году снят мораторий на повышение стоимости коммерческого обучения, действовавший с начала пандемии.

Вузы такая тенденция радует: абитуриент приходит все более сильный и мотивированный учиться.

Вопрос на засыпку:

Почему поднялась стоимость обучения на платных отделениях?

Ну инфляция – это понятно.

Но еще вот что: из-за пандемии меньше ребят стали уезжать на учебу за границу. А это, как правило, сильные абитуриенты. И они из состоятельных семей. Абы в какой отечественный вуз они поступать не готовы. А платить готовы. Вот цена и поднимается несмотря на то, что большинство ведущих вузов в 2021 году увеличили платный прием.

Тут нужно еще учесть, что продолжили закрываться негосударственные вузы (их стало за два последних года на 13 % меньше). Но в выживших – сильных и популярных - средний балл тоже вырос.

В этом году появилось уже немало направлений подготовки, где за год учебы просят около миллиона рублей!

ЦИФРЫ

На 17% вырос с 2019 г. средний чек», который российские семьи заплатили за обучение ребенка на первом курсе.

Тогда каким же образом упал проходной балл?

Поясню: снизился он не на много - 70,3 балла против 70,8 в 2020-м по бюджетным местам и 68,6 против 68,7 в 2020-м по совокупному (бюджетному и коммерческому) приему.

И все же падение есть? Формально – да.

В основном за счет того, что в прошлом году вузам добавили почти 40 тысяч бюджетных мест. Некоторые вузы, не заполнив бюджетные места, объявляли донабор уже в сентябре. То есть брали всех, кто шевелится и у кого преодолен минимальный порог. А порог это примерно 56 баллов и меньше. То есть у нас растет количество троечников в вузах. Из доклада «…рост группы «троечников» произошел именно за счет бюджетных мест: 55697 (против 45592 в прошлом году) приняты на бюджетные места».

А вряд ли кто-то из сильных ребят хочет учиться вместе с троечниками.

При этом снова цитирую: «мы наблюдаем новый для российской системы высшего образования феномен. Репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, большинство этих университетов сумело удержать и даже увеличить как качество приема, так и численность платных студентов».

И тут тоже одна из причин – дистант. Крупные региональные вузы научились неплохо учить на удаленке. Плюс теперь благодаря новым технологиям к преподаванию привлекают крупнейших специалистов из ведущих университетов. Какой же тогда смысл абитуриентам покидать отчий дом?

При этом можно спрогнозировать, что и в этом году на не очень популярные направления снова наберут троечников и даже, скорее всего, больше, чем годом раньше. Потому что снова на 11 546 мест увеличится количество бюджетных мест. А количество выпускников одиннадцатых классов будет меньше, чем годом раньше, несмотря на благоприятную демографическую ситуацию по сравнению с «ямой» несколькими годами раньше. Нужно учитывать новую тенденцию: уже почти 60 процентов девятиклассников уходят в колледжи и техникумы. И если раньше считалось, что этот путь - способ обойти трудности ЕГЭ, то теперь посчитано: после колледжа поступают в вузы не больше 7-10% выпускников. Ребята получают востребованные специальности и выходят на рынок труда. Они зарабатывают подчас больше, чем выпускник вуза, который еще минимум четыре года сидит на шее у родителей.

И еще одно замечание. Не очень правильно все-таки сравнивать уровень подготовки выпускников школ по баллам, полученным на ЕГЭ в разные годы. Единый экзамен тоже совершенствуется и развивается. И с каждым годом становится «жизненнее» - в нем появляются все больше так называемых практико-ориентированных заданий, меняется и их сложность. И не факт, что выпускники 2015 года, получивший за один предмет 75 баллов, в 2022 году решив столько же заданий получит те же самые 75.

И последнее. Как и во все предыдущие годы, больше бюджетных мест отдано приоритетными для государства направлениями подготовки - инженерно-техническим (251 033 мест), педагогическим (75 788 мест), медицинским (53 450 мест) и сельскохозяйственным (41 095 мест).

Однако, самый высокий конкурс (в среднем, конечно) продолжает оставаться на специальности «экономически-юридические». И во многом потому, что на них количество бюджетных мест сокращается.

Так что практический совет: выбирайте (если есть склонности) специальности естественнонаучного цикла, углубленную подготовку по IT (программистов «общего профиля» сейчас неплохо готовят и в колледжах), инженерные направления, связанные с разработкой новой техники. И перспективы будут вполне радужные.

ОФИЦИАЛЬНО

На 2022/2023 учебный год для регионов России определено 73,3% бюджетных мест от общего объема контрольных цифр приема.

СПРАВКА

Количество мест для абитуриентов 2022/2023 года

Программы бакалавриата — 339 739,

Программы специалитета — 86 155,

Магистратура — 124 518,

Аспирантура — 17 500

Ординатура — 19 699

Программы ассистентуры-стажировки — 433.