Адвокатам британского принца Эндрю не удалось отклонить иск о сексуальном насилии

Принц Эндрю — третий ребёнок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Фото: REUTERS

Адвокатам британского принца Эндрю не удалось добиться от американского суда отклонения гражданского иска о насилии, поданного Вирджинией Джуффре.

Женщина утверждает, что 20 лет назад подверглась сексуальным домогательствам и насилию со стороны члена британской королевской семьи.

Защитники принца настаивали на том, что иск Вирджинии Джуффре не может быть рассмотрен в суде по причине заключенного соглашения между истцом и покойным ныне Джеффри Эпштейном.

Ранее стало известно, что согласно внесудебному соглашению, в 2009 году Джуффре получила от Эпштейна $500 тысяч в обмен на обещание отказаться от предъявления претензий и «к самому финансисту, и к возможным потенциальным ответчикам».

Теперь женщина, по всей видимости, передумала. Не исключено также, что у нее просто закончились полученные за молчание деньги.

Так или иначе, но суд в Нью-Йорке принял решение, что дело будет рассмотрено.

– Попытки не дать ход делу, опираясь на заключенную между Вирджинией Джуффре и ныне покойным педофилом Джеффри Эпштейном сделку, и без того были связаны с большим риском подмочить репутацию принца. Теперь же, когда это ходатайство было отклонено, делу будет дан ход, адвокаты станут проверять версии другой стороны, а это потребует подробных личных показаний, – заявил корреспондент BBC, эксперт по делам королевской семьи Шон Кофлан.

Многие уверены, что разбирательство закончится очередным внесудебным соглашением – на этот раз между Джуффре и Эндрю, однако сам факт судебных слушаний по этому делу совсем не на руку принцу.