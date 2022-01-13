Минобороны России: В Казахстане идет подготовка к выводу сил ОДКБ

Военнослужащие сил ОДКБ постепенно передают охраняемые объекты под защиту местным силовикам. Фото: Министерство обороны РФ

По сообщениям Минобороны в соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом "началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны".

- Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты военно-транспортной авиации Воздушно Космических сил России и возвращения в пункты постоянной дислокации, - сообщили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано "во взаимодействии с казахстанской стороной".

Тема Казахстана обсуждалась вчера Генпрокурором России Игорем Красновым во время двусторонней встречи с Генпрокурором Республики Казахстан Гизатом Нурдаулетовым и Федеральным прокурором Бельгии Фредериком Ван Левом. Она прошла в Москве в преддверии празднования 300-летия прокуратуры России.

- Уверен, что профессионализм, отвага и верность закону прокурорского корпуса и всех правоохранительных органов Республики Казахстан позволят в кратчайшие сроки восстановить мир и порядок в стране, а главное – не допустить новых человеческих жертв, – сказал Игорь Краснов, – сопряженные с явными проявлениями экстремизма и терроризма волнения еще раз демонстрируют, насколько важно бороться с этим злом сообща, рука об руку...

В ходе встречи были подписаны план совместных мероприятий на 2022 год и дополнительный протокол к действующему соглашению, разработанный в целях активизации региональных приграничных прокуратур России и Казахстана.