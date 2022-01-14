Погромы в Казахстане могла спровоцировать «частная армия»

Символично, что с подполковником Сандибеком Хаировым, который вместе со своими бойцами держал оборону в акимате Алма-Аты, прощались в парке 28 панфиловцев. Фото: Александр КОЦ

Хвост длинной очереди тянулся с улицы, через фойе Дома армии, по лестнице на второй этаж - в мемориальный зал. Курсанты-десантники – по периметру, в центре – закрытый гроб с телом замкомандира Капшагайской десантно-штурмовой бригады. Символично, что с подполковником Сандибеком Хаировым, который вместе со своими бойцами держал оборону в акимате Алма-Аты, прощались в парке имени 28 панфиловцев.

В первый день погромов ему была поставлена задача не допустить захвата мэрии. Фото: Александр КОЦ

В первый день погромов ему была поставлена задача не допустить захвата мэрии. Тем, кто будет расследовать эти события, еще предстоит выяснить, почему получилось так, что подполковника Хаирова и 200 офицеров и контрактников под его командованием, отправили выполнять боевую задачу… без оружия. В то время, как у погромщиков уже появилась и полицейская амуниция, и охотничье оружие и автоматы. Но факт остается фактом. 200 безоружных десантников сдерживали натиск вооруженной толпы даже уже в горящем здании – боевики подожгли его от безысходности, дескать, не доставайся же ты никому.

Тем, кто будет расследовать эти события, еще предстоит выяснить, почему получилось так, что подполковника Хаирова и 200 офицеров и контрактников под его командованием, отправили выполнять боевую задачу… без оружия. Фото: Александр КОЦ

- Сандибека я знаю еще со школы, нас связывали и четыре года курсантской жизни, и дальнейшая служба в войсках, - рассказал мне преподаватель кафедры тактики Военного института Сухопутных войск Кирилл Ложкин. - Он был на передовой, выполнял приказ вышестоящего штаба, трагически погиб от рук террористов. Он получил тяжелую травму головы, после чего потерял сознание, упал, и бандиты с ним жестоко расправились. Он был настоящим командиром, очень харизматичным, вел за собой людей. Бойцы, которые с стояли рядом с ним в мэрии, говорят, что он до последнего командовал и отдавал распоряжения, чтобы помешать захвату акимата.

200 безоружных десантников сдерживали натиск вооруженной толпы даже уже в горящем здании – боевики подожгли его от безысходности, дескать, не доставайся же ты никому. Фото: Александр КОЦ

Сотни людей вереницей проходят мимо гроба и по очереди жмут руки родственникам, сидящим в зале. Сослуживцы, друзья, обычные алмаатинцы, ветераны-десантники… С ними я и разговорился, выйдя на улицу.

- Ну как так-то? Почему их отправили без оружия?

- Это же был первый день, - пытаются найти оправдание преступному приказу мужики. – Наверно думали, что будет мирная демонстрация и нужно дежурное усиление.

Хвост длинной очереди тянулся с улицы, через фойе Дома армии, по лестнице на второй этаж - в мемориальный зал. Фото: Александр КОЦ

- Дежурное усиление – это не армейские функции…

Напряженное молчание. Я увожу разговор в сторону, рассказываю им последние байки из интернета о некоей «частной армии Назарбаева», которую тренировали в секретных лагерях для устранения неугодных и прочих непубличных поручений, которыми не озадачишь официальные структуры. Эта «частная армия» якобы и подняла народ на бунт.

Сотни людей вереницей проходят мимо гроба и по очереди жмут руки родственникам, сидящим в зале. Фото: Александр КОЦ

- А почему вы думаете, что это байка? – говорит один из офицеров. – Я бы не назвал это «частной армией», но отряды, подобные украинским «титушкам» у власти были. И о них прекрасно были осведомлены в Комитете нацбезопасности. Я думаю и тренировали их под эгидой Комитета. И там кого только не было – и «бородатые» (исламисты – Ред.), в том числе прошедшие обкатку в Сирии, и криминальные элементы, и спортсмены…

- И к чему их готовили?

- В основном – как раз противодействию уличным выступлениям. Удобно же, например, во время демонстрации каких-нибудь исламских радикалов отправить «бородатых» против «бородатых». Действовать можно максимально жестко, и государство как будто не при чем – все выглядит как внутренние разборки экстремистов. Или криминальные «терки». Или спортивные. Просто в Токаеве те, кто шикарно устроил свою жизнь при Назарбаеве видели угрозу своему беспечному будущему. Не случайно президент теперь говорит, что этих людей надо немножко «раскулачить», чтобы поделились с народом. Разговоры о создании специального фонда, в который казахстанские богачи бы «отстегивали» часть своей прибыли ходили давно. И видно стали слишком близки к реальности. Я не говорю, что погромы - это заговор Назарбаева, нет. Это могли устроить те, кто при нем поднялся и не хочет терять своего положения и своих денег. В том числе и среди силовиков. И тут вдруг по всему югу заполыхало. И на улицах появились те самые «титушки».

Фото: Александр КОЦ

- И исчезли силовики…

- Мы сами формировали дружины из ветеранов - «афганцев», чтобы охранять больницы, на которые начались нападения. Серьезные силовики исчезли, а мальчишки-патрульные да гаишники попали под замес. Их просто предали и принесли в жертву.

Фото: Александр КОЦ

- Как и 200 десантников подполковника Хаирова, - констатирую я, снова упираясь в напряженное молчание.

Словно в подтверждение слов моих собеседников, Комитет национальной безопасности сообщил, что по делу бывшего председателя ведомства Карима Масимова, подозреваемого в госизмене, начато расследование «по фактам действий, направленных на насильственный захват власти».

Фото: Александр КОЦ

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