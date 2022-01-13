Потому что заслужили праздник: Россияне прогуляли новогодние премии

На этот Новый год начальство поощрило чуть больше четверти россиян. Фото: Shutterstock

В детстве мы ждем подарки под елкой, а когда подрастаем — 13-ю зарплату. На этот Новый год начальство поощрило чуть больше четверти россиян. Если быть точным, премии к концу года получили 28% сотрудников. К таким выводам пришли аналитики портала Работа.ру, опросив 5 тысяч работающих россиян по всей стране. О еще одной получке речь шла только в 16% случаев, большинство же из премированных увидело в расчетном листке сумму на 5-10 тыс. руб. больше (подробнее смотри КОНКРЕТНО).

И в первую очередь эти деньги народ прогулял: 30% получивших премию потратили ее на подарки и застолье. Вторая по популярности категория — раздача долгов и кредитов, так распорядился деньгами каждый четвертый. 16% отложили бонус на «черный день», а каждый десятый поправлял на них здоровье.

Получить годовую выплату и прогулять ее на праздники психолог Анна Девятка считает абсолютно нормальным.

- Весь год мы ведем себя хорошо, работаем, стараемся. И под Новый год нам нужна отдушина, хочется порадовать себя, - объясняет психолог. - Понятно, что в этот день принято дарить что-то другому и это большое счастье, но когда человеку самому чего-то не хватает, он не сможет подарить от души ближнему, его будет внутри щемить чувство тоски и неполноценности. И чтобы почувствовать себя целым, устойчивым, нам очень важно подпитать себя: устроить себе праздник, вкусно себя накормить, купить то, что давно хотелось, прогулять эти деньги. Это естественный процесс. Тем более мы говорим о суммах 5-50 тыс. руб., учитывая, какие сейчас цены в магазинах, хватает только на подарки себе и другим.

КОНКРЕТНО

В каком размере вы получили премию?

До 10 000 рублей — 37%

До 20 000 рублей — 17%

До 30 000 рублей — 9%

До 50 000 рублей — 8%

Более 50 000 рублей — 13%

Получил 13 зарплату — 16%

На что вы потратили премию? (Множественный выбор)

На подарки и новогодний стол — 30%

На оплату кредита / ипотеки — 25%

Отложил на черный день — 16%

На свое здоровье — 10%

Отложил на крупные покупки — 9%

Отложил на отпуск — 9%

На себя: одежда / украшения / косметика — 8%

На ремонт — 7%

Отложил на покупку квартиры/ автомобиля — 6%

На оплату обучения — 5%

На новую технику — 3%

По данным Работа.ру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому на Руси жить хорошо: Названы сферы, где в 2022-м вырастут зарплаты

Экономист предрек рост зарплат в автомобильном бизнесе и строительстве (подробности)