Тело мужчины с пакетом на голове найдено в квартире на севере Москвы

По словам экспертов, 35-летний уроженец Воронежа скончался около четырех дней назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об исчезновении соседа в полицию сообщил житель коммуналки в Старокоптевском переулке. Мол, человек закрылся в своей комнате еще несколько дней назад. С тех пор не откликается. Дверь закрыта изнутри.

Участковый сумел попасть в запертую комнату и обнаружил труп.

- Покойный находился в кресле, в сидячем положении. А на голове - желтый целлофановый пакет, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Эксперты обследовали тело и комнату. Однако ни следов борьбы, ни волочения. На теле - никаких следов признаков насильственной смерти.

Впрочем, никакой загадки в смерти мужчины, похоже, все-таки нет. В следствии подозревают, что 35-летний уроженец Воронежа Сергей Е. скончался в последние дни новогодних каникул от отравления опасными веществами.

- По словам экспертов, смерть предположительно наступила еще 8 января, за четыре дня до обнаружения тела, - отметил источник.