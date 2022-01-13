Иван Янковский — про сына, сильно похожего на деда Олега: «Надеюсь, станет его реинкарнацией»

Молодой актер дал развернутое интервью и даже приоткрыл завесу семейной тайны Фото: www.youtube.com

В прокате все еще идет спортивный блокбастер «Чемпион мира», в котором Иван Янковский — актер в третьем поколении — сыграл прославленного шахматиста Анатолия Карпова. В этой связи молодой артист довольно часто раздает интервью. Исключением не стал и ютуб-блог Надежды Стрелец, с которой Иван проговорил больше часа обо всем: фильме, скандальных ролях, жене и засекреченном сыне.

ПРО ЭРОТИКУ В «ТЕКСТЕ»

Фото: Кадр из фильма

«Сцена (где герой Янковского занимается любовью с героиней Кристины Асмус) была прописана в книге, поэтому она художественно оправдана. Человек живет жизнью другого. Конечно, он погружается в разные тайны. И видит то, что не всегда можно показывать. Не очень понимаю, почему затравили Кристину? За то, что она профессионал и исполняет роль? Это была очень важная сцена. А уж какой стресс был для нас с Кристиной. А что? Веселье и праздник, думаете? Это не та сцена, которая приносит удовольствие и счастье. Все очень сложно»

ПРО ДЕДА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«В последнее время меня часто начали сравнивать с дедом. Наверно, я имею право быть сравнимым. Если уж и сравнивать, то я в этом сравнении готов быть вторым до конца».

ПРО РОЛЬ ВРОНСКОГО В СЕРИАЛЕ NETFLIX

Фото: Кадр из фильма

«Я думаю, что Роман Васильев ближе всех к этой роли. Он ее сыграл, ребята закончили съемки. Уверен, там все прекрасно сложилось»

В прокате все еще идет спортивный блокбастер «Чемпион мира», в котором Иван Янковский — актер в третьем поколении — сыграл прославленного шахматиста Анатолия Карпова. Фото: www.youtube.com

ПРО ОБЗОРЫ BADCOMEDIAN

«В Голливуде выходит много провальных фильмов, в том числе и блокбастеров, но есть ли там свой Badcomedian (ютуб-обозреватель Евгений Баженов, что разносит в пух и прах кондово сделанные российские кинопроекты), мнение которого принимают как данность? Мне кажется, нужно найти другую структуру взаимодействия зрителей и создателей кино. Не так, что все плохо, вы — говно, пилите бюджеты, бла-бла-бла. «Русское кино — плохое, мы будем обозревать и смеяться над вами, ха-ха-ха!». Это неправильно. В наше время от человека остается только интернет-лицо. Мнение создается по обзору, страничке в инстаграме или фейсбуке. Так складывается образ. А человек — это живое общение и ощущения. Хейт и диванный критицизм нас всех тормозит. Может, я не прав. Но надо и поддерживать. Никто ни у кого ничего не крал. Данила Козловский не крал у «Чернобыля» HBO, мы не крали из сериала «Ход королевы».

ПРО СЫНА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Сына назвали Олегом. Полный тезка деда получился. Это очень трогательно. Я хотел бы, чтоб он сам решил, чем хочет заниматься. Но когда мы думали, как назвать его, мне хотелось верить, что он станет некой реинкарнацией деда. Учитывая внимание, которое Олег Иванович посвятил мне, этого оказалось мало. Хотелось бы сейчас больше поговорить с ним про профессию, роли, метод работы. Но не удалось. Так что надеюсь, что сын станет реинкарнацией. Сын похож на него сильно. Магическим образом все срослось»

ПРО ДРУЖБУ ДЕДА И ДЕ НИРО

Американский актер Роберт де Ниро и советский актер Олег Янковский. Фото: Анатолий Морковкин и Валерий Христофоров/Фотохроника ТАСС

«Дед часто рассказывал о нем. Как они дружили, как он восторгался и любил его. Как они учились многому друг у друга. Благо, мне посчастливилось познакомиться с Де Ниро еще в 2008 году.