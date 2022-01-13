Похудевший на 25 кг сыровар Олег Сирота приехал в «Комсомолку»

В гости к «Комсомольской правде» приехал Олег Сирота. Честно говоря, некоторые из нас даже не сразу узнали знаменитого сыровара! Настолько кардинально Олег сменил имидж. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В гости к «Комсомольской правде» приехал Олег Сирота. Честно говоря, некоторые из нас даже не сразу узнали знаменитого сыровара! Настолько кардинально Олег сменил имидж.

Напомним, под занавес прошлого года он опубликовал фото, на котором продемонстрировал отличную спортивную фигуру. «Вроде не зря мучился и худел на 25 кг», - пояснил он итог долгих занятий в спортзале, чем собрал кучу восхищенных откликов в интернете.

А на днях выложил в соцсетях еще один снимок, где вместо привычного всем кудрявого фермера предстал в образе современного и стильного молодого человека с модной прической и аккуратной бородкой из барбершопа.

Мы попросили фермера поделиться секретами похудения, рассказать о своей диете и тренировках. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ и Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ничего себе!» снова выдохнули пользователи соцсетей.

- Дэвид Бекхэм нервно курит в сторонке! - пишет одна из участниц бурного обсуждения.

- Какая харизма! Лет на 10 моложе стал, - восхищается вторая.

- Мужик, куда ты дел Олега Сироту?! - в шутку возмущается третий.

Мы же попросили фермера поделиться секретами похудения, рассказать о своей диете и тренировках. Олег решил ответить всем сразу: 13 января он приехал в «Комсомолку» и ответил на наши вопросы в студии радио «КП». Подробности этого разговора читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки».