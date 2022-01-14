Вдова Задорнова впервые рассказала, из-за чего у него могла появиться опухоль мозга

Михаил Задорнов с женой Еленой и дочкой Леной. Фото: личный архив.

Вдова Михаила Задорнова впервые раскрыла возможную причину смерти мужа. Елена Бомбина стала гостьей Бориса Корчевникова в его программе «Судьба человека». Писатель ушел из жизни в 2017 году в 69 лет – он умер от онкологии. Врачи обнаружили у него опухоль мозга. Этот диагноз стал полной неожиданностью для сатирика и его близких. Задорнов всегда вел очень здоровый образ жизни, занимался йогой, не ел мясо, был оптимистом и заражал своим жизнелюбием всех вокруг. Как вдруг начал чувствовать себя плохо.

- Он понимал, что с ним происходит что-то серьезное, – рассказала вдова.

Задорнов заболел в одно время со своим приятелем Дмитрием Хворостовским. У знаменитого оперного певца тоже обнаружили опухоль мозга. Он пережил Задорнова всего на несколько дней, но заболел раньше. Задорнов был в ужасе и говорил, что люди с его душевной организацией не должны так страдать.

Елена вспоминает, что лечение не помогало. Сатирик знал, что ему осталось жить недолго. Понять, из-за чего начинается онкология, сложно. Однако Бомбина предполагает, что причиной возникновения опухоли мозга могла стать старая травма. В 2006 году Задорнов сильно ударился головой. Тогда супруги отдыхали на горнолыжном курорте вместе с Максимом Галкиным.

- Мы поехали кататься на горных лыжах в Швейцарию вместе с Максимом Галкиным. Михаил - гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку. Мы как-то легко передвигались от одного кафе до другого. И вдруг Задорнов исчез из нашего поля зрения, – рассказала Елена.

Катаясь на горных лыжах, Задорнов упал и сильно ушибся. Его привел инструктор, на голове у писателя была огромная гематома.

- Это заболевание не поддается анализу. Хворостовский и Фриске не получали травм головы, но тоже заболели, - отметила Бомбина.

К слову, у Жанны Фриске, тоже скончавшейся от опухоли мозга, в прошлом все же была травма головы. Отец певицы рассказывал, что в ее квартиру как-то проникли грабители. Они ударили артистку по голове, из-за чего у Жанны было сильное сотрясение мозга.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина стали жить вместе в 1984 году. Елена была администратором сатирика. У них родилась дочь Лена – единственный ребенок юмориста. Сейчас 31-летняя наследница Задорнова живет на Мальте. Недавно Елена объявила, что она вышла замуж и ждет ребенка. Избранником дочери сатирика стал уроженец Ливана Али Тартузи.

Дочь Задорнова Елена вышла замуж за ливанца и ждет ребенка. Фото: Инстаграм.

Дочь Задорнова унаследовала от отца творческие способности – она художница и поэтесса. В Инстаграме Елена часто делится стихами собственного сочинения. Вот и сейчас она описала произошедшие в ее жизни события в стихотворной форме. Судя по всему, Елена и ее муж ждут дочку.

«Судьба спросила - Мужа, Надо? Девичья Честь бывает хрупкой... Прошел лишь Год - Они Женаты... И ждут их Первенца, что в Юбке», - написала дочь сатирика.

Елена училась в ГИТИСе, но бросила институт через год, поняв, что больше не хочет быть актрисой. Уехав в столицу Мальты Валетту, Задорнова выучилась на социолога и антрополога, а для души она пишет картины и стихи. На жизнь Елена зарабатывает организацией праздников и мероприятий, а также продажей собственных картин. Впрочем, это наверняка не единственный ее доход: Михаил Задорнов был достаточно состоятельным человеком и хорошо обеспечил свою семью.