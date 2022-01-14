«Ношу дома семейные трусы мужа»: Гузеева поделилась интимными подробностями

Лариса Гузеева. Фото: кадр видео.

Лариса Гузеева уже больше 20 лет счастлива с ресторатором Игорем Бухаровым. В их браке не раз кипели страсти. Телеведущая признавалась, что она не всегда была верна супругу. Да и он не раз давал Ларисе поводы для ревности. Тем не менее, семейную жизнь звездной пары можно назвать вполне гармоничной. За минувшие годы они стали друг другу настолько родными людьми, что Лариса с легкостью может позаимствовать некоторые предметы из гардероба своего супруга. В очередном выпуске программы «Давай поженимся!» 62-летняя телесваха призналась, что иногда носит нижнее белье мужа.

Пикантное признание Гузеева сделала в споре с одним из участников программы. Мужчина жаловался на бывшую жену, называя ее неадекватной и предъявляя ей различные претензии. Сама виновница раздора тоже присутствовала в студии. В свою защиту женщина заявила, что муж ее оболгал. Кроме того, она обвинила его в мелочности. Мол, во время совместной жизни он все время придирался к ней по пустякам, например, к тому, что она носила его носки.

- Ну а я ношу дома семейные трусы своего мужа, потому что в них удобно. Что такого-то? - с иронией заявила Гузеева, встав на защиту женщины.

Актриса уже больше 20 лет счастлива с ресторатором Игорем Бухаровым. Фото: кадр видео.

Со своим третьим мужем Игорем Бухаровым актриса познакомилась еще когда ей было 18, а ему – 17 лет. Бухаров признавался, что влюбился в Ларису с первого взгляда, но боялся к ней даже подойти. Признанная красавица, она тогда кружила головы многим парням. Потом жизнь развела их. В 1984 году на съемках фильма «Соперницы» актриса встретила своего первого мужа Илью. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Все годы замужества Лариса боролась с его пристрастием к наркотикам, но безрезультатно. В 1991 году, через семь лет брака, она ушла от мужа. Впоследствии он умер от передозировки.

Второй муж Ларисы – грузинский редактор Каха Толордава – встретил Гузееву на съемках фильма «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. В картине у него была маленькая роль священника. Гузеева вышла за него замуж, когда узнала, что забеременела, и родила сына Георгия. Их брак был недолгим. Лариса тогда была на пике популярности, поэтому предпочла карьеру семье.

С Игорем Бухаровым она встретилась в тяжелое время: шли 90-е, актриса одна воспитывала маленького сына. Гузеева тогда перебралась из Санкт-Петербурга в Москву вместе с мамой и ребенком. Игорь очень поддержал ее, он постоянно оказывался рядом в нужный момент, подставляя свое плечо. Как признавалась актриса, она закрутила роман с будущим мужем скорее из благодарности.

- Я просто обязана была отблагодарить его. А чем? Только собой, телом своим распрекрасным, - иронизировала Гузеева. - Думала: «Не убудет же от меня». Говорю как-то маме: «Надо же мне Игорю что-то приятное сделать, пойду хоть в ресторане с ним посижу». Пошли, посидели, ну а потом и поехали в гостиницу.

Бухаров терпеливо ждал, когда она поймет, что он – ее судьба. Замуж за него актриса вышла только в 1999 году, когда забеременела. Вскоре на свет появилась их дочь Ольга.