Вера Брежнева хвастается купальниками в мальдивском отеле стоимостью полмиллиона рублей за ночь

Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.

Вера Брежнева проводит январские каникулы на Мальдивах. На экзотические острова певица улетела без мужа Константина Меладзе. Компанию ей составили подруги и сестра Виктория Галушка, бывшая жена шоумена Александра Цекало. 39-летняя Вера наслаждается морем, солнцем и постоянно меняет купальники.

Артистка с подругами остановилась в одном из самых роскошных отелей Мальдив – «The Ritz-Carlton Maldives». Одна ночь в нем может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Певица поселилась на вилле, расположенной в тропическом саду. Но при этом постоянно приглядывается к домикам на воде, стоящих прямо в океане на сваях. О своем отеле артистка говорит: «Стильный, при этом уютный».

В сторис Вера подробно рассказывает об отеле, не забывая делиться снимками в купальниках. Стоя у зеркала, она сделала селфи. Камера запечатлела стройную фигуру Брежневой, затянутую в черный купальник. Певица выглядит как всегда безупречно – ведь она строго следит за своей формой.

Вера похвасталась фигурой в купальнике. Фото: Инстаграм.

Вера рассказала подписчикам, что заслужила отдых как никогда. Она почти два года не была в отпуске. Все это время она мечтала предаться беззаботному пляжному ничегонеделанию. Чем она сейчас с успехом и занимается.

Несмотря на то, что певица давно не улетала в отпуск, вся ее жизнь состоит из постоянных перелетов и переездов. При этом Брежнева отмечает, что их семейная жизнь с Меладзе ничем не отличается от жизни обычных людей.

- Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Иногда мы не можем себе позволить открытого проявления чувств на публике, - рассказывала Брежнева в одном из интервью.

Меладзе и Брежнева живут на три страны – Россию, Украину и Италию. Супруги работают в Москве, отдыхают в Италии и часто бывают на Украине (младшая дочь звезды Сара учится там в школе). Недавно Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России у Брежневой есть дом в Подмосковье в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Площадь двухэтажного особняка - 400 квадратных метров. Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.