На память о докторе: Британский хирург оставлял автографы на внутренних органах пациентов

Согласно данным расследования, Бремхолл с помощью аргонового лучевого коагулятора выжигал свои автографы на печени пациентов. Фото: YouTube

Служба трибунала практикующих врачей Великобритании (Medical Practitioners Tribunal Service, MPTS), в ведении которой находятся рассмотрения жалоб на врачей Соединенного Королевства, приняла решение в отношении своего коллеги, который во время операций выжигал лазером на внутренних органах пациентов свои инициалы.

Вердикт был единогласным: Саймону Бремхоллу навсегда запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Согласно данным расследования, Бремхолл, работая хирургом в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме, с помощью аргонового лучевого коагулятора выжигал свои автографы на печени пациентов.

Дело вскрылось в 2013 году, когда один из коллег Бремхолла обнаружил на донорской печени, пересаженной пациенту, выжженное клеймо примерно четырехсантиметровой длины. Вскоре выяснилось, что орган пересаживал именно Бремхолл.

После этого хирург, возомнивший себя невесть кем, уволился, а спустя несколько лет суд оштрафовал его на 10 тысяч фунтов (более 1 миллиона рублей).

В позапрошлом году Бремхолла отстранили от работы, но через некоторое время ему удалось оспорить решение суда.

Точку в «художествах» хирурга MPTS поставила буквально несколько дней назад: Бремхолу запретили практиковать до конца жизни, а его действия были названы «профессиональным высокомерием».

– Физическое насилие над беззащитными пациентами, которые находятся в бессознательном состоянии в операционной, серьезно подрывает доверие пациентов и общества к медицинской профессии. А также неизбежно наносит дурную славу профессии в целом, – говорится в заключении MPTS.

В то же время, в трибунале отметили, что ни одному из пациентов не был причинен физический вред, что, конечно же, не умаляет вины теперь уже бывшего хирурга.