В Москве ограбили владельца ресторана, который Путин выбрал для ужина с Лукашенко и Назарбаевым

Сейчас точная сумма ущерба устанавливается, полиция проводит проверку по заявлению Валерия Бондаря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

74-летний Валерий Бондарь — известный московский ресторатор и соучредитель легендарного заведения "Марио", расположенного недалеко от станции метро "Улица 1905 года". Этот ресторан интересен тем, что на протяжении многих лет его посетителями являются самые известные звёзды эстрады, политики и крупные бизнесмены. Скоро заведение отметит 25-летие с момента открытия. За эти годы его стены многое повидали. Там обедали Алла Пугачева, Юрий Лужков, Владимир Потанин, Борис Березовский, семья Михалковых, Умар Джабраилов, Михаил Прохоров и многие другие. А в 2003 году "Марио" посетили сразу четыре президента: России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Так они отметили День защитника Отечества. Выбор ресторана взял на себя Владимир Путин. Он пригласил Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева и Леонида Кучму продолжить встречу в более непринуждённой обстановке после праздничного концерта в Кремле.

Недавно владелец легендарного ресторана припарковал свой Мерседес на соседней с заведением улице и ненадолго отошёл. Вернувшись Валерий Бондарь обратил внимание, на то, что багажник автомобиля не закрыт. Он заглянул внутрь и понял, что из машины пропал его портфель. Ресторатор обратился в полицию.

— Поступило обращение о том, что из багажника припаркованного автомобиля Мерседес S 500, принадлежащего заявителю, был похищен портфель стоимостью около 120 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас точная сумма ущерба устанавливается, полиция проводит проверку по заявлению Валерия Бондаря.