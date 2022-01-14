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14 января 2022 8:50

В Москве ограбили владельца ресторана, который Путин выбрал для ужина с Лукашенко и Назарбаевым

Из багажника его Мерседеса неизвестные похитили портфель
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Сейчас точная сумма ущерба устанавливается, полиция проводит проверку по заявлению Валерия Бондаря.

Сейчас точная сумма ущерба устанавливается, полиция проводит проверку по заявлению Валерия Бондаря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

74-летний Валерий Бондарь — известный московский ресторатор и соучредитель легендарного заведения "Марио", расположенного недалеко от станции метро "Улица 1905 года". Этот ресторан интересен тем, что на протяжении многих лет его посетителями являются самые известные звёзды эстрады, политики и крупные бизнесмены. Скоро заведение отметит 25-летие с момента открытия. За эти годы его стены многое повидали. Там обедали Алла Пугачева, Юрий Лужков, Владимир Потанин, Борис Березовский, семья Михалковых, Умар Джабраилов, Михаил Прохоров и многие другие. А в 2003 году "Марио" посетили сразу четыре президента: России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Так они отметили День защитника Отечества. Выбор ресторана взял на себя Владимир Путин. Он пригласил Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева и Леонида Кучму продолжить встречу в более непринуждённой обстановке после праздничного концерта в Кремле.

Недавно владелец легендарного ресторана припарковал свой Мерседес на соседней с заведением улице и ненадолго отошёл. Вернувшись Валерий Бондарь обратил внимание, на то, что багажник автомобиля не закрыт. Он заглянул внутрь и понял, что из машины пропал его портфель. Ресторатор обратился в полицию.

— Поступило обращение о том, что из багажника припаркованного автомобиля Мерседес S 500, принадлежащего заявителю, был похищен портфель стоимостью около 120 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас точная сумма ущерба устанавливается, полиция проводит проверку по заявлению Валерия Бондаря.

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