Посол Казахстана в России: оценивать Умарова можно будет по его работе на новом посту

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

СЕСТРА В ОКНО СМОТРЕЛА НА ПОГРОМЫ

- Первые дни года в России, традиционно выходные. Где вы были, когда узнали о начавшихся беспорядках? Уехали на праздники на родину или в Москве?

- В результате начавшихся трагических событий на Родине я, как и весь дипломатический состав, находились на рабочем месте. Работали фактически в круглосуточном режиме. Пожалуй, это были самые тяжелые дни за всю мою трудовую карьеру.

- У вас же родные в Казахстане.

- Да. И сестры в Казахстане, и сын с семьей.

- Удалось поддерживать связь?

- Конечно. У меня сестра в Алматы, живет прямо недалеко от площади Республики, где разворачивались основные события.

- Она не пострадала?

- Нет, не пострадала. А так, конечно, тревога, выстрелы... Кадры, которые мы видели на видео, она видела в окно. Но сестра у меня немногословная. Она сказала: «Я здорова, нормально, не волнуйся». Продуктов дома были трехмесячные запасы! Это шутка, конечно, но видно сработала советская привычка, запасаться впрок.

- Тяжело пришлось в эти дни. И как государственному деятелю и семьянину.

- Все волновались, все были в тревоге за страну и за судьбу близких, родных… Мы здесь за 3 тысячи километров от Родины переживали, а что говорить о тех, кто находился там.

ДАЖЕ НЕДОВОЛЬНЫЕ ПЕРЕДУМАЮТ, КОГДА ПОД ОКНАМИ СТРЕЛЯЮТ

- Мы тоже в какой-то момент потеряли связь с нашим корреспондентом, и тоже была тревога все ли с ним в порядке.

- Когда события приняли такой трагический оборот, начались жестокие столкновения, грабеж, подавляющее большинство российских СМИ прекратили какую-либо критическую риторику в отношении Казахстана. И именно в это время «Комсомолка» освещала события достаточно оперативно. Это был один из наших каналов, по которому мы получали информацию.

- Сейчас все каналы и весь интернет вещают только о Казахстане.

- Это говорит о том что ситуация нормализовалась и государственные рычаги работают стабильно. Сегодня очевидно, что открылась новая страница в истории Казахстана. Нужно отбросить все, что мешает взаимному сотрудничеству и двигаться дальше. К сожалению, сейчас многие СМИ и люди начали позволять себе крайне некомплиментарные высказывания в адрес Казахстана и его руководства, а также конкретных людей, что не может не огорчать.

- То есть теперь будет всё по-другому?

- Надо исходить из тех событий, которые происходят у нас в стране. Курс – новый Казахстан.

- Некоторые называют его Казахстан-2.0.

- Каждая страна развивается. И прошлый этап подошел к той точке, когда происходит определенная перезагрузка. Стоят новые задачи, новые вызовы. И на мировой арене повестка дня тоже достаточно напряженная. Основная цель, которую провозгласил наш президент, это обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников, развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки.

- Какие выводы можно сделать уже сейчас? О чем надо думать в первую очередь властям Казахстана и народу Казахстана?

- Обществу и государству нужно сберечь консолидацию. Еще раз убеждаемся, что мир и стабильность, это главные ценности. Я знаю, что многие, из тех кто оппонировали власти долгие годы, переосмыслили свои взгляды, после этих трагических событий. Люди осознали насколько все хрупко, и как важно это беречь, что власть и общество едины и взаимосвязаны.

«ЧИНОВНИКИ БЫЛИ ОТОРВАНЫ ОТ НАРОДА»

- Один из лозунгов тех, кто выходил на улицы - «Старик, уходи».

- Природа протестов была намного глубже. Требования рабочих вполне конкретные, но и недовольные находятся всегда. Весь мир с 2008 года борется с последствиями кризисов идущих один за одним. И мы прямо говорим, что жизненный уровень у большей части населения снижался в этот период.

- То есть власть видит?

- Президент ясно сказал, что часть чиновников не видела, что происходит «на земле», была оторвана от народа. Начался пересмотр всех этих проблемных задач на основательном уровне.

- Отношения между бизнесом и обществом тоже будут пересматриваться?

- Бизнес – это часть общества. Чиновники – тоже часть общества. Так что неправильно говорить, что все беды общества из-за чиновников или из-за бизнесменов. Но надо знать, что происходит в обществе - это жизненный уровень большей части населения, его чаяния. Если человек будет жить в достатке, он вряд ли выйдет на митинги протеста. Вопрос социальной отвественности бизнеса и создание реальной конкуренции – один из многолетних приоритетов в казахстане.

- После помощи со стороны ОДКБ, ввода миротворческого контингента изменятся ли отношения России и Казахстана?

- Казахстанско-российское сотрудничество всегда было и остается на высоком уровне, а теперь станет еще крепче и эффективнее. Об этом неоднократно говорили лидеры наших государств. А ОДКБ как Организация показала свою дееспособность и эффективность. Эта платформа была использована впервые, все участники этой организации, четко следовали Уставу.

ЭТО БЫЛ НЕ МАЙДАН

- Многие сравнивали, что произошло в Казахстане с Украиной 2013 года.

Некорректно сравнивать ситуацию в Украине и Казахстане, так как были задействованы различные факторы, приведшие к дестабилизации внутренней ситуации. Я бы не хотел комментировать ситуацию в Украине, тем более 2013 года, это их суверенное дело. Но надо признать, что инструментарий, к которому прибегли организаторы беспорядков весьма схож с тем, который был использован в событиях в Киеве, Минске, Бишкеке.

В Казахстане была откровенная манипуляция определенной частью населения. Часть демонстрантов были мирно настроены, и цели у них были конкретные. Посмотрите на запад страны, который явился триггером этих событий. Когда их требования были выполнены, они даже площадь за собой убрали.

- Но ведь и общего было много.

- Некоторые телеграм-каналы распространяли памятки. Знаете, как Ленин программные статьи писал: в первую очередь занять почту, телеграф. И тут такое же было: где, сколько, как группами собираться, куда идти. Всё по памятке делалось. Но и нельзя говорить, что только эти ресурсы влияли на протест. Кто-то выходил с требованиями, кто-то оказался разгорячен, а третьи под шумок решили пограбить магазины. Деструктивная часть имела общее руководство.

«МЫ САМИ РЕШАЕМ, КОГО НАЗНАЧИТЬ»

- Раз уж мы с вами затронули тему Украины, хотелось бы от нее оттолкнуться. Там мы видим совершенный разгул русофобии. В ней же порой обвиняют и казахстанские власти. И для этого есть предпосылки.

Самые нашумевшие кейсы: 7 лет для Ермека Тайчибекова, который боролся за права русских в Казахстане, но в то же время «языковые патрули» Куата Ахметова. Первому дали 7 лет, второму ничего — дело и все.

И совершенно свежая история: главой Министерства информации становится Аскар Умаров, печально известный своими русофобскими высказывания, и которому даже запрещен въезд в Россию. Это политика властей?

- К сожалению, в последнее дни в СМИ усилились спекуляции на тему якобы существующей русофобии в Казахстане. Со всей ответственностью заявляю, что ничего подобного не происходит. В нашей стране на русском языке говорит практически всё население, уровень владения – один из самых высоких на постсоветском пространстве. Как отметил президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев, чем больше казахстанские дети владеют различными языками, в том числе желательно русским, тем лучше для них, не надо их ограничивать лишь одним языком.

Что касается господина Тайчибекова, его политические взгляды – это один вопрос, нарушение законодательства – другой. Он нарушил закон и осужден в соответствии с ним.

Любой человек имеет право на высказывание своей личной позиции, не нарушая закона.

Касательно так называемых «языковых патрулей». Почему говорят об этом во множественном числе?

- Потому что было не одно видео в разных городах.

- Это единичный случай. Похожий эпизод был в 2017 году с гражданином Турции, который во время полета на самолете стал требовать от бортпроводницы, чтобы она говорила с ним исключительно на казахском языке.

Оценку действиям Куата Ахметова власть дала четко, ясно и понятно.

Надо понять, кто распространяет «жареные» факты и пытается внести раскол между нами, ближайшими соседями и партнерами. Думаю, что тиражирование этой информации льет воду на мельницу тех, кто это организует.

А мы заинтересованы в обратном: сегодня выросло поколение людей, которые не знают что такое Советский Союз. У них нет того, что связывает нас с вами. Так что нам надо искать точки соприкосновения, взаимопонимания.

- Что про назначение Умарова?

- Каждая страна определяется сама во всех внутренних вопросах- это суверенное право любого государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать со всеми членами кабмина братской страны. Согласен с ним, что Россия будет судить о новом министре информации Казахстана по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам. Новый министр информации уже дал ответ на обвинения в его адрес. Очевидно, что будучи государственным чиновником министр обязан следовать государственной линии. Его выступление – тому пример.

Главное, что взаимоотношения между нашими странами ясны и понятны. Мы стратегические партнеры, мы ближайшие друзья. Разногласия – это рабочие моменты, просто нам всем надо регулярно встречаться за столом переговоров и обсуждать насущные вопросы.

- В общем, будем работать и дружить еще больше.

- Наша страна остается твердо приверженной курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Мы верим в то, что мы будем поддерживать характерный для наших стран насыщенный, регулярный курс, настроенный на реализацию всех наших договоренностей.

«ОХОТЫ НА ВЕДЬМ» НЕ БУДЕТ?

- О фигуре Нурсултана Назарбаева. Что с ним? Где он? Последний раз мы его видели Нурсултана Абишевича 28 декабря, как он садился в машину к Александру Григорьевичу Лукашенко, в Петербурге.

- Он принимал участие в качестве почетного председателя в неформальном саммите СНГ.

Я пользуюсь теми же данными, что и все. Есть информация, которая была распространена его пресс-секретарем. Он говорит о том, что наш первый президент находится в стране и что он работает.

- Как люди будут к нему относиться после всех этих событий?

- Суждения могут быть разные. Даже один и тот же лист бумаги мы с вами видим по-разному. Я просто хотел бы сказать, что Нурсултан Абишевич является человеком, заложившим основы современного государства – Республики Казахстан, первым ее президентом.

- И лидер нации.

- Да. Конечно.

- Что будет с близкими Елбасы? Какое отношение будет к ним? К старшей дочери, которая занимает высокий пост в парламенте?

- Общественная позиция проявится – время покажет. Ведь каждый принимает решения и обустраивает свою жизнь самостоятельно. Кто как оценивает и домысливает те или иные события зависит от него самого. Повторюсь, время все покажет.

- Президент Токаев заявил, что был создан круг людей, которые живут зажиточно, даже по мировым меркам…

Каков был контекст? Что они должны делиться?

- Пришло время не просто поделиться, а принимать самое деятельное участие в жизни страны. Президент сказал – обозначим этот круг людей и вместе с ними определим сумму ежегодного взноса в создаваемый общественный фонд «Народу Казахстана». Средства фонда будут направлять на помощь детям и поддержку здравоохранения республики.

- Заставят ли их отдать все?

- Никто никого не заставляет. Но обладая значительными финансовыми ресурсами, уверен элита бизнеса сама будет заинтересована в прогрессивном развитии страны и благополучия ее жителей. Уже сейчас есть примеры финансовой помощи для восстановления инфраструктуры Алматы. Пакет экономических реформ отчасти озвучен, пакет политических реформ - тоже. Работы непочатый край.