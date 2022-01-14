Путин и глава Пермского края говорили о безработице и о спорте

Отчет Дмитрия Махонина оказался оптимистичнее, чем в прошлом году. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В пятницу, 14 января, Президент России провел в Кремле рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Руководитель региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае.

Начал с самой острой темы:

- По вопросам безработицы хотел бы сказать, что Пермский край одним из первых регионов в стране достиг уровня безработицы доковидного периода. Сейчас на 13,5 процента снижено количество жителей, которые стоят на учёте в службе занятости. Это означает, что мы, во-первых, создаём рабочие места, а, во-вторых, работаем с теневой занятостью.

- Инвестиции в основной капитал у вас увеличиваются, я посмотрел. (На столе перед Путиным лежала подробная справка. - А.Г.)

- Увеличиваются, да, - подтвердил губернатор. - Есть над чем ещё работать. У нас сейчас 90 проектов, примерно на 1,5 триллиона рублей инвестиции, в разных отраслях: от машиностроения до добычи полезных ископаемых. Может быть, нетрадиционно для Пермского края, но для нас очень знаково, что мы открыли тепличный комплекс на 12 тысяч тонн овощей, которые будут в закрытом грунте выращиваться. Это фактически вся потребность нашего региона.

Глава региона доложил президенту об исполнении поручения по наращиванию темпов расселения ветхого и аварийного жилья в Прикамье. По словам Махонина, до недавнего времени регион занимал 75 место в стране по объему такого жилого фонда.

Губернатор отметил, что в 2019-2021 годах жилищные условия улучшили порядка 16 тысяч прикамцев. В начале 2021 года по нацпроекту регион взял на себя обязательство по ускоренному переселению – его планируется завершить почти на год раньше срока.

В 2022-м в крае будет расселено 84,83 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживает 5,43 тысячи человек.

Однако, в регионе все еще есть проблемы с нехваткой кадров в здравоохранении.

- В Прикамье - нехватка порядка 2500 медицинских работников. Наша задача – до 2024 года эту проблему решить.

И ещё Махонин рассказал президенту, что регион уже подал заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу, но также хотел бы провести и международный спортивный форум.

- Наш добрый сосед и где-то конкурент – Екатеринбург – Универсиада. (То есть, проведёт в 2022-и Универсиаду. - А.Г.), - сказал губернатор, обращаясь к президенту. - А нам бы хотелось получить право проведения международного форума "Россия – спортивная держава". Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить вашей поддержки.

Путин поддержал эту идею:

- Да, согласен.

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