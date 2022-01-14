Кооператив «Бест Вей» оспаривает решение Центробанка РФ по включению в список неблагонадежных, продолжая работать и выполнять все свои обязательства перед пайщиками

В начале ХХ века наша страна занимала первое место в мире по числу кооперативов. Кроме того, кооперация в России - это сложившийся антикризисный институт, позволяющий создавать равные возможности для приобретения жилья всем гражданам. Кооперативы не требуют государственных дотаций - им нужны лишь благоприятные условия работы. Но, как показала практика ПК «Бест Вей», даже это не всегда удается получить.

На конец декабря прошлого года кооператив приобрел и передал в безвозмездное пользование своим пайщикам около 2,5 тысячи объектов недвижимости. Пай по 247 объектам был полностью выплачен, и недвижимость оформили в собственность. В среднем ПК «Бест Вей» приобретал для пайщиков две-три квартиры в день, даже с учетом выходных дней.

- Прошлый год был бы одним из самых успешных за всю почти восьмилетнюю историю кооператива «Бест Вей», если бы не события, случившиеся в его завершение. В конце года наш кооператив столкнулся с «санкциями», - заявила председатель правления ПК «Бест Вей» Екатерина Скиба.

В ноябре 2021 года Центробанк РФ принял решение внести в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности один из крупнейших кооперативов в России «Бест Вей», в котором на тот момент было свыше 19 тысяч пайщиков со всей страны. Кооператив был внесен в черный список без каких-либо проверок. Председатель правления ПК «Бест Вей» Екатерина Скиба обращает внимание, что информация в данном списке «носит исключительно информационный и субъективный характер».

- Нет нормативных актов, регламентирующих основания и порядок ведения этого списка и, тем более, устанавливающих четкие критерии и условия для включения в него, - заявила она.

На тех же уставных принципах и на такой же законодательной базе действуют многие другие кооперативы страны, а значит, под угрозой на сегодняшний день находится вся российская кооперация.

- Наши усилия продиктованы не только опасениями за нашу судьбу, но и опасениями за судьбу других кооперативов, а также стремлением защитить право граждан самим решать, каким способом приобретать недвижимость, - говорит председатель правления ПК «Бест Вей».

Возникшая ситуация привела к ограничению доступа к сайту кооператива, где пайщик может взять необходимые шаблоны документов, ознакомиться с документами «Бест Вей», отслеживать свою позицию в очереди на недвижимость, оформить квитанцию для внесения взноса, а также получить информацию о деятельности кооператива и обратную связь по интересующим его вопросам.

- Мне трудно понять, что именно из этой информации уполномоченные структуры посчитали нарушением закона, - отметила Екатерина Скиба.

Сейчас ПК «Бест Вей» оспаривает в суде свое включение в список неблагонадежных.

- Кооператив намерен оспаривать в судах действия и других государственных органов, предпринимаемые на основе позиции ЦБ РФ, - сообщила Екатерина Скиба, указав также и на готовности ПК учитывать требования контролирующих органов, основанных на законодательстве.

Председатель правления ПК «Бест Вей» также рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении кооператива по признакам финансовой пирамиды. Однако, несмотря на все усилия, «Бест Вей» пока так и не смог найти правоохранительный орган, возбудивший данное дело. Несмотря ни на что, сейчас ПК «Бест Вей» продолжает работать и выполнять все свои обязательства перед пайщикам. Кооператив получил значимую поддержку гражданского общества. Так, две петиции в защиту «Бест Вей», опубликованные на change.org, собрали свыше 25 тысяч подписей, а пайщики и члены их семей из самых разных уголков России и ближнего зарубежья объединились и записали множество видеообращений с целью привлечь внимание общественности к защите ПК «Бест Вей», который всегда работал и продолжает работать исключительно на благо людей и в рамках существующего российского законодательства.