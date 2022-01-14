Вакцинация от коронавируса останется бесплатной

С заявлениями о необходимости введения платы за вакцинацию от коронавируса в последнее время выступили ряд представителей власти, включая депутата Госдумы от «Единой России» Максима Иванова. Андрей Турчак считает, что распускание таких слухов недопустимо.

«Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса, - сообщил секретарь Генсовета партии. - Мы в ежедневном контакте и с Правительством, и с Министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идёт системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству её получения для граждан».

Напомним, по предложению «Единой России» было отложено рассмотрение законопроекта о медицинских сертификатах в общественных местах. Решение было выработано Правительством совместно с партией. Как заявил Андрей Турчак, в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» все силы необходимо сосредоточить на главной задаче – помощи людям, особенно пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям.

Что будет с теми политиками, которые муссируют слухи и о введении платы за вакцину?

«За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной Думы», - пригрозил Андрей Турчак.