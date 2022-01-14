Сертификат переболевшего ковидом начнут выдавать после 1 февраля: разъясняем новые правила

Голикова рассказала, что правительство изучает и анализирует лучшие мировые практики по борьбе с коронавирусом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России зарегистрировано уже 783 случая заражения «омикроном». 53% случаев приходится на Москву. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по COVID-19 в пятницу.

- Столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный хаб и крупный транспортный узел, - пояснила Голикова.

По ее словам, за три дня, начиная с 10 января, число заражений «омикроном» в России выросло в 2,6 раза, в Москве - в 2,3 раза.

Отличие «омикрона» от других штаммов коронавируса - его особая заразность или, говоря языком медицинским, контагиозность. Как пояснила Голикова, из-за этого «омикрон» со временем вытеснит штамм «дельта», который сейчас больше всего распространен в России.

Голикова также отметила, что после новогоднего спада сейчас идет рост заболеваемости коронавирусом, он зафиксирован уже в 37 регионах. Максимальные показатели роста - в Москве, Смоленской области и Санкт-Петербурге.

Голикова рассказала, что правительство изучает и анализирует лучшие мировые практики по борьбе с коронавирусом. В следующий вторник состоится совещание под руководством Михаила Мишустина, на котором будет обсуждаться новый план по борьбе с «омикрон»-штаммом. После этого план представят президенту.

Голикова также рассказала о сертификатах переболевшего ковидом. Ожидается, что такие сертификаты начнут выдавать после 1 февраля. Чтобы получить сертификат, нужно будет сдать тест на антитела. При этом, как пояснила Голикова, не важно, сколько именно у вас антител, «важно лишь то, есть антитела к коронавирусу или нет». Если человек сдавал ПЦР тест по время болезни и он оказался положительным, то в таком случае сертификат переболевшего будет выдаваться сроком на год.

Есть и второй вариант срока действия сертификата. Если у человека выявлены антитела, но не известно, когда именно он перенес коронавирус, в этом случае сертификат будет выдаваться сроком на полгода. Как рассказала Голикова, по данным Роспотребнадзора, 300 тысяч переболевших коронавирусом россиян не обращались к врачу. То, что они болели ковидом, позже было подтверждено тестами на антитела.

На полгода сертификаты будут выдаваться и иностранцам, если по приезде в Россию они сдадут тесты на антитела и анализ подтвердит их наличие.