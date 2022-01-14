Владимир Кехман «зачистил» репертуар МХАТа. Артисты сидят без работы

Кехман в первые же дни своего появления в театре пообещал не увольнять артистов Фото: Влад КОМЯКОВ

Судя по афише, МХАТ им. Горького закрывается на реконструкцию уже в феврале. Хотя, как обещал ранее новый генеральный директор театра Владимир Кехман, ремонт начнется ближе к лету, в межсезонье. И продлится примерно до октября. Но потом, видимо, решили иначе.

Мы зашли на сайт театра, там - пустота. В январе (27, 28, 29 января) - три спектакля «Женщины Есенина» и еще несколько спектаклей с 4 по 12 февраля («Лес», «Отцы и дети», всё те же «Женщины Есенина»). И всё. Перед новогодними праздниками была примерно такая же картина: много замен и отменен спектаклей. Как объяснили нам в театре, причина - плохие продажи билетов. Но билеты никто и не старался продавать. Зачем? Главная цель - как можно быстрее закрыть театр.

Премьерные показы «Вассы Железновой», запланированные на 25, 27 и 28 января, "переносятся по причине заболевания коронавирусом ведущего артиста". А ведь на «Вассу» такие надежды возлагались: и возвращение к истокам, и "настоящий психологический русский театр". Обещали даже приезд Татьяны Дорониной. Теперь ни Дорониной, ни «Вассы», ни нормальной работы театра в целом. И никаких объяснений. Актерам ничего не говорят. Труппа в смятении, не знает, что будет дальше. У артистов - сплошные простои. Судя по афише, масштабный ремонт начнется уже через месяц.

Владимир Кехман уже назвал цифры: 5-6 миллиардов рублей МХАТ должен получить на первый этап ремонта. Это обновление верхней и нижней механики, расширение оркестровой ямы, оснащение зала современной видеоаппаратурой, светом, звуком – 50 лет ремонта в здании МХАТ на Тверском бульваре не было. Потом будет второй этап – во внутренних помещениях.

- Нам никто ничего не говорит. Ситуация стрессовая, — рассказали kp.ru артисты театра. – Если ремонт, как говорили раньше, закончится осенью, почти год мы будем сидеть без работы.

В большинстве театров система оплаты труда такая: есть небольшой оклад, остальное - доплаты за сыгранные спектакли. Это честная, рыночная история. Во МХАТе всё по-другому: фиксированная надбавка, которая не зависит от количества выходов на сцену. Играют артисты спектакли или не играют, на их оклад это не влияет. Тогда возникает вопрос: за чей счёт банкет? За деньги налогоплательщиков? Кто будет содержать труппу примерно в 80 человек? Никто не позволит сократить штат даже в период ремонта. Да и Кехман в первые же дни своего появления в театре пообещал не увольнять артистов.

Тем временем на время ремонта сам Владимир Абрамович уже трудоустроился. Если верить документам, опубликованным на сайте госзакупок, он заключил контракт с Новосибирским оперным театром на постановку... балета «Конёк-Горбунок». «Автор лично создает режиссерскую постановку и художественную концепцию спектакля», — говорится в контракте. В новосибирской опере Кехман работал сперва (с 2015 года) директором , потом (с 2017) – худруком.

Стоимость контракта составила 1,25 млн рублей. Премьера запланирована на 9−10 апреля.