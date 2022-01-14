Под видом БАД в страну попадают запрещённые вещества

Под видом пищевой продукции в Россию везут зарубежные незарегистрированные лекарства или химические препараты, вызывающие тяжелые последствия. Власти намерены положить конец этой порочной практике: в Госдуму внесён законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих запрещённые БАД.

Биологически активные добавки позволяют насытить организм белками, жирами, углеводами и микрокомпонентами, если режим питания не позволяет получить их из пищи. При этом БАД не являются лекарственными препаратами, и должны использоваться только как дополнительный источник биологически-активных веществ, и желательно – после консультации с врачом. Подобные продукты известны с древних времен, но в последние годы популярность БАД возросла на порядок.

Одним из основных стимулов стала пандемия коронавируса, подстегнувшая многих россиян к потреблению добавок. Доверие к официальной медицине у нас и так не очень, а тут, на расстоянии онлайн-заказа – любые западные препараты. Власти очень кстати отменили запрет на онлайн-торговлю биодобавками, что увеличило рынок БАД до 70 миллиардов рублей, рост продаж превышал 100%. Стремясь извлечь еще большую выгоду и прикрываясь примером безопасных и технологичных средств для поддержания здоровья, безответственный бизнес начал всеми силами продавать и непроверенные и рисковые препараты.

Наркотики под видом витаминов

Немалая часть российского рынка БАД многие годы в определенном смысле находится в тени. Через зарубежные сайты в оборот попадают непроверенные незарегистрированные средства, содержащие запрещенные в России компоненты. Это сильнодействующие лекарственные препараты, вещества, в опасной концентрации, и даже наркотики. Усугубляет ситуацию и то, что их продавцы и блогеры рекламируют чудодейственный эффект этих средств, но не упоминают о побочных эффектах и не несут никакой ответственности за негативные последствия. Если что – «пишите письма в Калифорнию, мы обязательно ответим».

В то время, как добросовестные российские продавцы работают в условиях строгих ограничений и требований: досконально изучать продукцию, платят сборы за регистрацию и налоги, зарубежный онлайн-сегмент работает вне правового поля и экономит на этих расходах. Поэтому БАД из-за рубежа дешевле. Но что там внутри – никто точно не определит.

В США, откуда поступает особенно много такой продукции, совершенно иной подход к регулированию рынка БАД. Власти руководствуются принципом «разрешено то, что приносит большего положительного эффекта, чем побочного». И то лишь в отношении продукции, которую успели проверить. В итоге, в категорию БАД попадают лекарственные препараты, которые производитель не стал регистрировать как лекарства, стремясь сэкономить на покупке лицензии или экономя время при запуске продаж препарата.

А потом такие полу-лекарства - полуБАД рекламируют несведущей российской публике такие же несведущие блогеры. Причем многие из них вовсе не являются альтруистами – компании-продавцы хорошо платят за увеличение продаж через такую рекламу. Их покупают и подростки, подверженные влиянию своих интернет-кумиров, и молодые мамы, желающие добра своим детям. И даже пенсионеры, отчаявшиеся получить помощь от отечественного здравоохранения. БАД-мании подверглись даже врачи. Как выяснили активисты ОНФ, они в массовом порядке выписывают добавки вперемешку с лекарствами на рецептурных бланках.

Суровые времена, суровые законы

Надо отметить, что российские власти перепробовали многое. Продавцам нелегального товара выносили предупреждения и предписания, поисковые системы штрафовали за рекламу запрещенных компонентов, маркетплейсы обязывали удалять продукцию, содержащую хоть один из многотомного списка запрещенных компонентов, блокировали мобильные приложения зарубежных сайтов. Но даже сейчас в интернете можно легко купить жиросжигатели с эфедрином или геранью, которые могут приводить к наркотической зависимости. В прошлом году СМИ проверяли: в сети висят сотни подобных объявлений. Мы убедились, что, как минимум, немалая часть из них активна.

Прибыль от продаж таких наркоБАД достигла такой высоты, что нелегальные БАД начинают ввозить контрабандой. Обычным делом стали новостные сводки о том, что на границе задержан курьер с контрафактными или запрещенными добавками. Неудивительно, что власти решили реагировать: чиновники дискутируют о пользе дистанционной торговли БАД, а законотворцы начали работу над законом, который позволит блокировать сайты нарушителей, не дожидаясь решения суда, которое может выноситься очень долго. Они предлагают блокировать ресурсы, на которых продают БАД с опасными компонентами так же, как мгновенно блокируются сайты, продающие наркотики или сильнодействующие рецептурные лекарства.

Мера является ответом на наболевшую проблему. Впрочем, даже запоздалым ответом: когда для БАД легально открыли интернет-сегмент, вышло так, что права выдали без обязанностей, разрешение торговать – без контроля за продажей. В итоге оказалось, что, по крайней мере до конца лета 2021 года, только на сайте компании iHerb продавалось с возможностью доставки на территорию Российской Федерации не менее тысячи небезопасных биологически активных добавок, что было доказано в суде. Компания не согласилась с судебным решением о запрете к распространению в Российской Федерации информации о продаже специализированной пищевой продукции, размещенной на интернет-сайте ответчика, и оспорила его, впрочем, без результата, апелляция подтвердила решение. Схожие препараты нашли в продаже на страницах других крупнейших маркетплейсов. Компании оперативно отреагировали, удалив «запрещёнку» из ассортимента. Но долго ли продержится эффект от показательного призыва к ответственности?

Эту проблему нельзя решать точечными ударами, нужна системная работа. Гарантом качества для БАД является свидетельство о государственной регистрации, удостоверяющее, что продукт прошёл проверку и его можно безопасно употреблять, проконсультировавшись с врачом. Товары же, не прошедшие проверку, являются потенциально опасными, а сайты, отказывающиеся удалять их из ассортимента, должны блокироваться быстро и без разговоров, как наркоторговцы. Остаётся надеяться, что принятию соответствующих законов не помешает извечные российские «авось» и проволочки.