Будут ли в России из-за «Омикрона» вводить дистанционку в школах и детсадах: что рассказала главный санитарный врач об угрозе для детей

Опасность этого штамма именно в его заразности, а дети часто находятся в помещениях, где высокая плотность контактов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Брифинг с участием вице-премьера России Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялся вечером в пятницу, 14 января. Эксперты высочайшего уровня докладывали, к чему готовиться россиянам ввиду начинающейся новой волны коронавируса нового штамма Омикрон», которая, как считают специалисты, перекроет по мощи все прежние вспышки заболеваемости.

- Это вариант вируса очень быстро распространяется на слизистых, и значит человек становится заразным буквально в первые же сутки, даже не подозревая, что заболел, - рассказала на брифинге Анна Попова. - Омикрон в значительной степени поражает детей. Опасность этого штамма именно в его заразности, а дети часто находятся в помещениях, где высокая плотность контактов. А потом приносят его домой.

Тем не менее, отправлять школьников и дошкольников из детсадов на дистанционку пока не планируется. Детские учреждения должны продолжить соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, чтобы избежать опасности заражения: измерять температуру на входе, разводить потоки, придерживаться специального расписания посещений столовой и так далее.

Между тем, в США, где Омикрон уже стал доминирующим штаммом, медики также отмечают серьезное увеличение заболеваемости ковидом среди детей. По данным Американской академии педиатрии, за первую неделю 2022 года у американских детей диагностировано 580 тысяч случаев COVID-19. То есть число выросло на 78% по сравнению с предыдущей неделей (на последней неделе декабря было 325 тысяч). И почти на 200 процентов по сравнению с серединой декабря! А ведь в США делали прививки и детям вплоть до 5 лет!

Чего же ожидать нам, ведь вакцинация среди детей у нас пока не началась. Да и зарегистрирована только вакцина для подростков 12 – 17 лет.

- Многократный рост заболеваемости омикроном среди детей в России будет, - считает к.м.н., профессор Высшей Школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль. - Однако на число госпитализированных и загрузку детских ковидных коек будет влиять несколько факторов: скорость распространения штамма и число детей с сопутствующими хроническими заболеваниями и факторами риска. Если сравнивать с США, то там вполне вероятно, рост госпитализаций выше среди, например, детей с ожирением. Как известно, в США каждый пятый ребенок (19-20%) в возрасте 2-19 лет страдает морбидным ожирением - это примерно 14 миллионов детей. В то время, как в России распространенность ожирения среди детей примерно в 4 раза меньше.

Но если добиться быстрого снижения веса у полных детей нельзя, то скорость распространения омикрон штамма можно снижать. Не допускать скопления большого числа людей в помещениях, массовость мероприятий. Проверить системы вентиляции в общественных местах. Они должны быть исправны и функционировать на полную мощность. Детей из групп риска и с хроническими заболеваниями нужно привить. Разумеется, с согласия родителей и опекунов.