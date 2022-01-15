Эксперты проанализировали первые данные по заболеваемости Омикроном в США: что стоит знать россиянам

Омикрон с уверенностью распространяется по планете, вызывая по несколько сот тысяч случаев заражения в сутки в США и Великобритании Фото: REUTERS

Вариант коронавируса Омикрон с уверенностью распространяется по планете, вызывая по несколько сот тысяч случаев заражения в сутки в США и Великобритании и миллионные цифры прироста в неделю в Европе и Центральной Азии. В России пока число точно выявленных случаев Омикрона не так уж высоко, однако цифры заболеваемости растут каждый день, с тенденцией к увеличению примерно в 2,5 – 3 тысячи случаев. По данным на 14 января 2022 года в России выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19. При таком быстром и широком охвате инфекцией одним из важных вопросов остается опасность нового варианта SARS-CoV-2 Омикрон для здоровья людей, то, насколько тяжело люди болеют коронавирусной инфекцией, вызываемой этим мутировавшим штаммом.

Сейчас врачи, работающие с теми, кто заразился Омикроном и попал в больницу, анализируют первые собранные данные - как протекает заболевание у госпитализированных пациентов. Здесь есть утешительные новости. Согласно предварительным данным, полученным в результате анализа медицинской документации 70 тысяч пациентов из Южной Калифорнии, при заболевании вариантом штамма Омикрон SARS-CoV-2 пациентам реже необходима искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия. Шансы попасть в госпиталь с Омикроном на 53% меньше, чем это было в случае с вариантом Дельта, на 74% ниже вероятность оказаться в реанимации и на 91% ниже вероятность смертельного исхода.

Среди госпитализированных в омикронным ковидом в США средняя продолжительность пребывания в больнице составила 1,5 дня, а для тех, кто болел коронавирсом с вариантом Дельта, этот срок составлял 5 дней. В исследовании участвовали люди разных возрастов, включая пациентов старше 60-ти лет и старше 80-ти и пациентов с ожирением, но основная масса людей были в возрасте от 20-ти до 60-ти лет.

Здесь нужно сделать еще одно важное замечание. Невакцинированных среди пациентов было немногим больше 22 тысяч, то есть – примерно 31% от всех людей с COVID-19, которые участвовали в этом исследовании. Подавляющее число были привиты и даже получили бустерную дозу вакцины.

Но как будет переноситься омикронный ковид в России?

- Когда мы говорим о мягком течении инфекционной болезни – это уравнение с двумя параметрами, - говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Первый параметр – это устойчивость человека к возбудителю. Второй – это патогенность (способность вызывать тяжелое течение болезни – прим. ред.) возбудителя. Всегда есть сочетание этих двух факторов. Мы видим, что в странах с высоким уровнем вакцинации люди устойчивы к вирусу. Это дает нам основание предполагать, что у большого процента людей уже сформировался определенный иммунитет. Но если вариант Омикрон попадает к людям уязвимым (старшего возраста, с сопутствующими заболеваниями, - прим. ред.), он может проявить себя с наихудшей стороны. Я думаю, что февраль и март предстоят тяжелые. Потому что у нас все-таки много людей, которые с годами имеют хотя бы один фактор риска тяжелого течения ковида, это и сахарный диабет, в том числе. В России и процент вакцинированных – не самый высокий (около 62 % населения прошли вакцинацию двумя компонентами, - прим. ред.). Поэтому я не исключаю, что в России в новую волну будет тяжелая ситуация.