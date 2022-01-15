Феноменально похудела и похорошела: Как живет брошенная Цекало сестра Брежневой

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили вместе 10 лет - с 2008 по 2018 годы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вера Брежнева проводит отпуск на Мальдивских островах: на отдых певица улетела без мужа Константина Меладзе. Компанию ей составила близкая подруга и сестра Виктория Галушка, бывшая жена шоумена Александра Цекало. После развода с продюсером 37-летняя Виктория не рассказывает о себе и избегает популярности. Публика узнает о ее жизни только из постов, которые в Инстаграме публикует ее сестра Вера Брежнева.

На своей странице певица делится яркими отпускными кадрами и рассказывает, чем занимается на отдыхе их троица. Нетрудно заметить, что после развода с Цекало Виктория заметно похудела и расцвела. Хотя любой развод – это травма, сестре Брежневой разрыв с мужем явно пошел на пользу.

В сторис Вера поделилась несколькими роликами, рассказывающими о досуге отпускниц. Артистка сняла сестру во время прогулки на велосипедах. Виктория, во время брака с шоуменом отличавшаяся пышными формами, продемонстрировала тонкую талию и плоский животик. В другом видео Галушка занимается йогой. Из одежды на ней – только бюстгальтер и шорты, не скрывающие ее подтянутого силуэта.

Вера Брежнева показала, как ее сестра Виктория катается на велосипеде. Фото: Инстаграм.

Александр Цекало развелся с Викторией в 2018 году. Их расставание не было легким: продюсер оставил супругу и двоих детей ради новой любви – восточной красавицы Дарины Эрвин. Вера Брежнева, рассказывала, что Виктория тяжело переживала уход мужа. Но потом встряхнулась и нашла в себе силы жить дальше – ради сына Миши и дочери Александры.

Александр и Виктория прожили вместе 10 лет. В одном из интервью Брежнева призналась, что не судит Цекало. Хотя продюсер больше и не является частью их семьи, он по-прежнему заботится о детях Виктории.

Виктория Галушка показала постройневшую фигуру во время занятий йогой. Фото: Инстаграм.

- Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает, - рассказывала Вера. - Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни. Мы все взрослые люди. Саша - взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается.

В статусе супруги продюсера Виктория всегда выглядела как солидная домохозяйка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брак с Дариной Эрвин стал для продюсера уже четвертым. Супруги познакомились в Голливуде. Дарина родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. Но теперь она носит фамилию Цекало: после свадьбы с продюсером она взяла фамилию мужа.