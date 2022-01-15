В позапрошлом году Магава получил награду – медаль PDSA Gold Medal, являющуюся аналогом Георгиевского креста Фото: EAST NEWS

В Камбодже с почестями похоронили крысу по кличке Магава. Не доживший до своего 9-го дня рождения грызун был надрессирован на поиск мин.

Крысы – идеальные саперы. Они легче собак, которые из-за своего веса могут подрываться на минах, у них тоньше нюх и выше скорость передвижения.

В мире существует несколько организаций, которые занимаются дрессировкой крыс, натаскивая их на поиск неразорвавшихся мин и снарядов.

Магава был представителем отряда гамбийских хомяковых крыс. Известно, что он родился в 2014 году в Танзании и на втором году своей жизни приступил к специальным занятиям. За время своей «службы» Магава стал одной из самых лучших и самых известных в мире крыс-саперов.

За 5 лет своей работы он помог разминировать территорию, эквивалентную 20-и футбольным полям, с его помощью было обезврежено более 100 мин. И этот рекорд пока не побит ни одной крысой-сапером!

В позапрошлом году Магава получил награду – медаль PDSA Gold Medal, являющуюся аналогом Георгиевского креста – высшей британской награды для гражданских лиц, став первым грызуном, удостоенным такой чести. До этого такой крест вручали только собакам.

В 2020 года Магава ушел на покой и провел последние месяцы жизни без забот, отдыхая и играясь.

Магава нес свою службу в Камбодже. В этой юго-азиатской стране, пережившей немало военных конфликтов, огромные территории до сих пор представляют для людей смертельную опасность из-за большого количества находящихся в земле мин и снарядов. За последние полвека, подорвавшись на минах, погибли 64 тыс. мирных камбоджийцев.