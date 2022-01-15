Европа Мохамедов и Европа Жанов: статистика имен новорожденных говорит о глубоком расколе в Старом Свете

Бельгия всё очевиднее разделяется на две части - патриархальную и мигрантскую Фото: EAST NEWS

Это кажется фейком с националистических сайтов — но таковы данные государственной службы статистики Бельгии. Самым популярным именем младенцев мужского пола, родившихся в 2021 году в столичном регионе Брюсселя, стало «Мохамед». Вместе с другим вариантом написания («Мохаммед») это имя надёжно удерживает первую строчку рейтинга: Мохамедов и Мохаммедов среди новорожденных брюссельцев — почти 18,5 тыс.

Что ровно в три раза больше, чем у занимающего второе место «типично европейского» позывного «Жан». И на почётном четвёртом месте — вновь ближневосточное имя «Ахмед» (4,1 тыс. младенцев).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

При этом всё население Брюссельского региона — 1,2 млн чел. Включая и знаменитый район Моленбек, где порядка трети жителей — выходцы из Африки и Ближнего Востока. Вероятно, самый известный из них — Абдельхамид Абаауд, один из организаторов страшных парижских терактов в ноябре 2015 года. Этот человек родился здесь же, в Моленбеке, однако вместо приобщения к европейской культуре почему-то стал матёрым исламистом, прошёл «курс подготовки боевиков» в Сирии и в итоге был застрелен полицией при попытке ареста.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Примечательно, что, по той же статистике, в других регионах Бельгии ситуация совершенно иная. Так, во Фландрии, пяти северных провинциях королевства, самое популярное имя младенцев — «Марк» (44 тыс.); а в Валлонии, пяти южных провинциях, — «Жан» (35,4 тыс.). И нигде представители Ближнего Востока не попали даже в десятку.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Иными словами, Бельгия (да и почти все страны Запада) всё очевиднее разделяется на этакую «Европу-1» и «Европу-2». Первая — это толерантные мегаполисы с мигрантскими анклавами, леволиберальными чиновниками и повышенной преступностью. По статистике на 2019 год, каждые 12 минут в Бельгию прибывает новый мигрант, и осядет он, скорее всего, там же, в районе Моленбека.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

И «Европа-2». Сельская, патриархальная, где живут трудами своих рук и дают детям библейские имена «Марк» или «Давид». И конфликт ценностей между двумя этими стратами выглядит всё более явным.