Подведены итоги первого конкурса президентских грантов 2022: Каждая пятая НКО получила поддержку с первой попытки

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Фото: Владимир Андреев (C)URA.RU

Фонд президентских грантов уже много лет оказывает поддержку тысячам некоммерческих организаций по всей России. Так, 13 января были оглашены итоги первого конкурса ФПГ за 2022 год.

На поддержку фонда претендовали 10 484 проекта. Победителями стали 1 942 социально-ориентированные некоммерческие организации. Общая сумма грантов для них составила 4 млрд 35 млн рублей. Реализация проектов при поддержке ФПГ стартует с 1 февраля.

Самыми популярными направлениями стали:

- «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 376 инициатив на сумму 713,2 млн рублей;

- «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 316 проектов на сумму 710,6 млн рублей;

- «Сохранение исторической памяти» – 253 проекта на 549,5 млн рублей.

Причем 88,4% поддержанных инициатив - региональные, а 33% победителей - организации, впервые получающие средства от Фонда президентских грантов.

- 17 % организаций - победили с первой попытки, 318 НКО – ранее участвовали в конкурсе, но не получали грант. Пять НКО - прошли с десятой попытки, три – с одиннадцатой, и одна - с двенадцатой, - сообщил об итогах первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Фото: Владимир Андреев (C)URA.RU

НКО, которая прошла отбор с 12 попытки, стала «Ихтирам» (Уважение) из Башкортостана. И, вероятно, она больше других радуется своей победе. Волонтеры получат свыше 472 тысяч рублей на свой проект «Пункт проката технических средств реабилитации «Забота» и закупят на эти средства трости, ходунки, кресла-коляски для людей с инвалидностью. А все благодаря настойчивости и упорству!

Заслуживают уважения и старания другой организации - «Добро рядом» из села Лямбирь в Мордовии. Эта НКО получит 492 944 рубля на реализацию проекта «Золотой возраст». Волонтеры будут проводить для пожилых жителей села занятия по скандинавской ходьбе, йоге и шахматам. А команда проекта «Живи, степной родник» из Вологодской области расчистит родник в старой Николаевской слободе и благоустроит территорию рядом.

Также среди победителей оказалось территориальное общественное самоуправление «Центральный». НКО победила только с десятой попытки и заслужила грант на сумму свыше 499 тысяч рублей. Благодаря поддержке ФПГ и самоуправлению школьники и учащиеся музыкальных студий, студенты исторических и культурологических специальностей познакомятся с историей родного города с точки зрения джазового искусства и получат уникальный опыт мастеров.

Немало среди победителей конкурса и организаций из самых удаленных уголков страны. Например, село Тээли находится в 350 километрах от столицы республики Тыва Кызыла. Там нет спортивных объектов и площадок, но благодаря гранту и региональной общественной организации «Союз активных людей по социальной поддержке населения Республики Тыва» пожилые люди смогут заниматься скандинавской ходьбой и гимнастикой.

Кроме того, в конкурсе участвовала Анабарская районная общественная организация Якутская община «Урун кун» (Белое солнце) Республики Саха. Волонтеры выиграли грант (250 000 рублей) и теперь будут проводить занятия в кукольном театре для детей из села Саскылах, который находится в 1 300 километрах от Якутска. Также ребята вместе с родными смогут шить костюмы, изучать эвенкийский и долганский языки, узнавать о народных традициях и обычаях своих предков.

Что же касается размера грантов, то самый большой - 56 млн рублей - достался «Русфонду» на реализацию проекта помощи людям, нуждающимся в пересадке костного мозга, «Доставка жизни». А самый маленький - автономной некоммерческой организации «Центр исследования джаза». На 120 706 рублей НКО реализует проект «Ярославский джаз в лицах» и проведет 8 творческих встреч с исполнителями разных поколений.

Всего же за пять лет Фонд президентских грантов поддержал 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей, и это не считая софинансирования региональных конкурсов – свыше 25 тысяч проектов на 47 млрд рублей. С учетом вклада самих победителей на решение различных проблем потрачено 83 млрд рублей.

А еще на заседании Координационного комитета было принято решение направить 2 млрд рублей на софинансирование поддержки НКО на региональном уровне. Это на полмиллиарда больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Владимирович Чукалин. Фото: Владимир Андреев (C)URA.RU

- В фонд поступили обращения от 81 субъекта Российской Федерации. При распределении средств учитывался уровень организации конкурсов в прошедшем году, - пояснил Сергей Кириенко.

Регионы получат средства уже в феврале.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.