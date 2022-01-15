«В отношениях мужа и сына не все было гладко»: Седокова рассказала, как Янис Тимма ладит с ее детьми

Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова - многодетная мама: она воспитывает 16-летнюю Алину, 10-летнюю Монику и 4-летнего Гектора. Певица родила троих детей от разных мужчин. Сейчас 39-летняя артистка замужем за 29-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Вместе с ними живет только младший сын Гектор. Старшая дочь Алина уехала на учебу в США. В Америке живет и вторая дочь певицы Моника, которыя после развода осталась в Штатах с отцом. Артистка часто публикует в Инстаграме умилительные снимки Яниса, проводящего время вместе с Гектором. Однако Анна не скрывает, что хорошие отношения у сына и мужа сложились далеко не сразу. Гектору потребовалось время, чтобы принять нового ухажера мамы.

- Скажу честно, не все было гладко в отношениях этих мужчин. Они прошли долгий путь к принятию и взаимоуважению. Никогда не говорила на эту тему. Но я категорически против мнения о том, что мужчина никогда не полюбит тебя с ребенком, - рассказала Седокова в Инстаграме.

Седокова и Тимма поженились год назад. Когда начался их роман, спортсмен был женат и воспитывал маленького сына. Конечно, Анну тут же нарекли разлучницей. Впрочем, певице не привыкать к негативу в свой адрес и к тому, что каждого ее нового мужчину обсуждает вся страна.

- Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Никогда не терпела. Я строила свой мир и пыталась вдохновить других девочек идти вперед. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком… Никто не знает, как тебе лучше, кроме тебя самой, - утверждает Седокова.

Анна не скрывает, что хорошие отношения у сына и мужа сложились далеко не сразу. Фото: Инстаграм.

Сейчас Янис и Анна живут в Майами. У спортсмена выдался перерыв в карьере. Это связано с уходом Тиммы из баскетбольного клуба УНИКС. Спортсмен лишился контракта, и каких-либо перспектив на новую высокооплачиваемую работу у него пока нет.

Напомним, старшую дочь Алину артистка родила от капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Средняя дочь звезды Моника живет в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. После расставания с Седоковой Максим получил основную опеку над ребенком и полностью обеспечивает девочку. Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Максим хотел лишить певицу родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год на территории США или любой другой страны за пределами России.

Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Неизвестно, помогает ли Артем сыну материально. По некоторым данным, он не участвует в жизни ребенка. Неудивительно, что маленький Гектор так привязан к Янису, заменившему ему отца. Певица рассказывала, что когда Яниса нет дома, Гектор очень скучает по нему.