Скоро в продаже: Меняющие цвет автомобили и грызущая пальцы игрушка – новинки, представленные на технологической выставке

В американском Лас-Вегасе прошла крупнейшая всемирная технологическая выставка CES Фото: REUTERS

В американском Лас-Вегасе прошла крупнейшая всемирная технологическая выставка CES (Consumer Electronics Show), на которой свои разработки представляют как маститые компании, так и стартапы, которым еще только предстоит найти инвесторов или собрать средства на свои изобретения.

В этом году, как и всегда в последнее время, внимание посетителей выставки было привлечено к автомобилям. На CES различные компании представили множество машин, причем, как отмечают эксперты, цены на них начинают понемногу снижаться.

Автогигант BMW, присутствовавший на выставке виртуально, продемонстрировал автомобиль, способный за считанные секунды сменить цвет с черного на белый и наоборот. Пока непонятно, будет ли у идеи воплощение в серийном производстве. В компании сказали, что вряд ли, поскольку покрытие машины крайне чувствительно к перепаду температур. Но выглядит впечатляюще.

Автомобиль, способный за считанные секунды сменить цвет с черного на белый и наоборот. Фото: REUTERS

Кроме того, на выставке представили и беспилотный трактор. Создатели утверждают, что в отличие от всех других моделей их машина действительно способна работать автономно и не нуждается в человеческом контроле.

Беспилотный трактор. Фото: REUTERS

Стартап Archelis из Японии представил экзоскелет, который способен помочь людям, вынужденным подолгу находиться на ногах, например, хирургам или работникам на фабриках. Экзоскелет дает возможность человеку присесть, не отходя от рабочего места, временно переместить центр тяжести, давая отдых уставшим мышцам. Уникальность разработки заключается в том, что конструкция не нуждается в источнике питания, поскольку является полностью механической.

Экзоскелет, который способен помочь людям, вынужденным подолгу находиться на ногах Фото: REUTERS

Ну и напоследок – игрушка от Yukai Engineering. У плюшевого медвежонка Amagami Ham Ham есть лишь одна функция – он грызет ваши пальцы. Зато делает это бережно и в десяти доступных режимах. По утверждению создателей роботизированного «пальцееда» это помогает человеку избавиться не только от стресса, но и от вредной привычки грызть ногти самому.