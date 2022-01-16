Старость "подвинулась": Люди поняли, как дожить до 100 лет и сохранить рассудок и здоровье

Сегодня долгожители являются самой быстрорастущей возрастной группой в мире. Фото: Shutterstock

Когда вам исполнится 100 лет (будем оптимистами), вы сможете пробежать марафон? Ну хорошо, не марафон, но хотя бы 100-метровую дистанцию? Вполне возможно!

Сегодня долгожители являются самой быстрорастущей возрастной группой в мире. И учёных занимает вопрос, какие именно факторы запустили такой процесс, какие именно механизмы в организме продлевают жизнь. А главное, как сохранить силу и энергию в столь почтенном возрасте.

БЕГ ВОЗРАСТУ НЕ ПОМЕХА. ИЛИ НАОБОРОТ?

Нейрофизиолог Пол Стэпли из Медицинской школы Университета Вуллонгонга (Австралия) считает, что люди весьма преклонного возраста вообще способны на гораздо большее, чем принято считать: «Столетний британский бегун Фауджа Сингх, пробежавший марафон за восемь часов 11 минут, тому подтверждение».

Недавнее исследование профессора Стэпли, посвященное спортивным достижениям долгожителей, показывает, что сегодняшние старики вытворяют то, что было бы немыслимо в 19 веке, не говоря уже про средние века. Например, бегают марафоны на длинные дистанции.

Исследование Стэпли включает длинный список рекордсменов в возрастной группе от 100 до 104 лет. И все они из разных стран.

Например, Дональд Пеллман из США, который пробежал 100 метров за 26,99 секунды. Или австралиец Рут Фрит, который метал копье на 6,43 метра. Француз Робер Маршан проехал на велосипеде почти 27 километров за час, установив часовой рекорд в велоспорте на треке для своей возрастной группы. Ему тогда было – на минуточку - 102 года!

- Сегодня изучения спортивных результатов проводятся в основном с участием молодых. Но почему никто не видит, что в мире так мало исследований про спортсменов почтенного возраста? Ведь это так важно - узнать, каковы наши пределы. Наше восприятие старения должно измениться сейчас, когда все больше пожилых людей принимают участие в таких мероприятиях, как, например, триатлон.

Столетний британский бегун Фауджа Сингх пробежал марафон за восемь часов 11 минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела возрастные рамки, и значительно изменила «возрастной ценз».

- Теперь молодой возраст начинается с 25 и длится до 44 лет

- средний возраст – от 44 до 60 лет

- пожилой - от 60 до 75 лет

- старческий – от 75 до 90 лет

- долгожители - после 90.

Француз Робер Маршан проехал на велосипеде почти 27 километров за час, установив часовой рекорд в велоспорте на треке для своей возрастной группы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

100 ЛЕТ - УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ И ПРОДЛЕВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

До своей смерти в прошлом месяце в возрасте 101 года австралиец Эдди Джаку был экскурсоводом-добровольцем в Сиднейском еврейском музее и только что продлил свои водительские права.

Он был одним из 445 человек в возрасте 95 лет и старше, принимавших участие в «Сиднейском столетнем исследовании» в Центре здорового старения мозга (CHeBA) Университета Нового Южного Уэльса.

- Многие из этих людей водят машину, а большинство все еще работают. Более того! Некоторые из них управляли своим собственным бизнесом, — восхищается Флер Харрисон, докторант CheBA. - Некоторые сообщили о высоком уровне физической активности, таком как ежедневная ходьба на длительные расстояния.

Она приводит пример: в 1980-х годах в Австралии было около 500 долгожителей. Сейчас их около 6000, и, по оценкам, к 2050 году их число вырастет до 50 000.

Что касается России, то, согласно данным Росстата, в 2020 году численность долгожителей (возраст старше 90 лет) увеличилась на 6,5%, достигнув рекорда в 785,2 тыс. человек. Максимальный рост был зафиксирован в группе 100 лет и старше — почти 33%. А с начала 2015 года россиян старше 100 лет стало больше в 2,2 раза. Было бы и больше, но пандемия внесла свои корректировки…

В любом случае, это было бы классно для всех нас - дожить до ста лет, а то и больше. Но прожить так долго этого ещё недостаточно. Хотелось бы провести остаток жизни в хорошей форме. Как этого добиться? Это то, что пытаются выяснить исследователи по всему миру, в том числе и в CHeBA.

Физическую активность профессор Фликер ставит на первое место в списке средств защиты от дряхлости и слабоумия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕМЕНЦИЯ КАК ХОРОШИЙ ЗНАК

- Известно, что число людей с деменцией растет во всем мире, - говорит профессор Генри Бродати, содиректор CheBA, - однако эта, казалось бы, плохая новость на самом деле просто результат новости хорошей: люди стали жить дольше, поэтому больше людей «доживает» до деменции.

И если взять статистику заболеваемости на каждую 1000 человек, то она показывает… снижение случаев деменции! По крайней мере, в западных странах с высоким уровнем дохода.

Точные причины до конца еще не ясны, но предполагается, что отсутствие курения, контроль артериального давления и лучшее образование тут имеют немаловажный эффект.

- Я думаю, что продление рабочего стажа и отсрочка выхода на пенсию также помогают в этом вопросе, - говорит профессор Леон Фликер, директор Центра здоровья и старения при Университете Западной Австралии, а также руководитель 25-летнего исследования «Здоровье мужчин», в котором приняли участие более 12 000 мужчин. - Люди негативно относятся к старению, но не все старики становятся дряхлым.

Физическую активность профессор Фликер ставит на первое место в списке средств защиты от дряхлости и слабоумия. По его словам, это помогает контролировать вес и кровяное давление на протяжении всей жизни, тогда как ожирение и высокое кровяное давление в среднем возрасте наоборот могут повысить риск развития деменции в будущем.

- Физическая активность также помогает поддерживать мышцы, это полезно для мозга и спасает от слабости. Люди с отсутствием лишнего веса в среднем возрасте чувствуют себя лучше с возрастом, хотя мы до сих пор не может разгадать, почему именно.

Среди самых предпочтительных видов спорта для людей в возрасте доктор Фликер ставит велоспорт, плавание и бег. Правильно контролируемые упражнения с отягощениями также необходимы для поддержания мышечной силы и тонуса.

«Но самое важное, что нужно усвоить, это то, что оставаться социально и физически активным на протяжении всей жизни — это лучшее, что вы можете сделать».