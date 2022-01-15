Вера Брежнева показала честное фото без фильтров и макияжа

Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.

Вера Брежнева считается одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. В свои 39 лет она сохранила лицо и фигуру молодой девушки, что артистка и продемонстрировала в своем Инстаграме. Исполнительница сейчас отдыхает на Мальдивских островах. Ранним мальдивским утром Вера сделала селфи и показала поклонникам честное фото без макияжа, фильтров и ретуши. Впрочем, они ей и не нужны: Брежнева прекрасно смотрится в своей первозданной красоте.

- Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца, - подписала фото звезда.

Вера сделала селфи и показала поклонникам честное фото без макияжа, фильров и ретуши. Фото: Инстаграм.

Поклонники певицы отметили, что она выглядит очень свежо и молодо. "Солнечная Верочка", "Светится", "Вера вы прелесть", "Естественная", "Вера, вы даже сонная излучаете свет, красоту и женственность", "Красивое фото. Приятного отдыха, заряжайтесь энергией, и положительными эмоциями", "Какие шикарные волосы у вас, красотка", "Теплый, добрый взгляд", "И не надо красок, вы красивы просто так", - написали фолловеры в комментариях.

На экзотические острова певица улетела без мужа Константина Меладзе. Компанию ей составили подруги и сестра Виктория Галушка, бывшая жена шоумена Александра Цекало. Артистка и ее близкие остановились в одном из самых роскошных отелей Мальдив – «The Ritz-Carlton Maldives». Одна ночь в нем может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Певица поселилась на вилле, расположенной в тропическом саду. Но при этом постоянно приглядывалась к домикам на воде, стоящих прямо в океане на сваях. В итоге через несколько дней отдыха Брежнева все-таки переселилась в океанскую виллу. О своем отеле артистка говорит: «Стильный, при этом уютный».

В сторис Вера подробно рассказывает об отеле, не забывая делиться снимками в купальниках. Стоя у зеркала, она сделала селфи. Камера запечатлела стройную фигуру Брежневой, затянутую в черный купальник. Певица выглядит как всегда безупречно – ведь она строго следит за своей формой.

В сторис Вера подробно рассказывает об отеле, не забывая делиться снимками в купальниках. Фото: Инстаграм.

Вера рассказала подписчикам, что заслужила отдых как никогда. Она почти два года не была в отпуске. Все это время она мечтала предаться беззаботному пляжному ничегонеделанию. Чем она сейчас с успехом и занимается. Кроме того, на солнышке артистка лечит больные колени. На снимках в сторис она запечатлела себя со специальными тейпами на ногах.