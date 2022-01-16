Власти Китая запретили показывать по телевидению накрашенных мужчин и богатство

Телевизионщиков обязали разработать и установить стандарт мужской красоты, максимально отвечающий моральным принципам жителей Поднебесной Фото: Shutterstock

Власти Китая еще в сентябре прошлого года приняли неожиданное решение – запретили показывать по телевизору накрашенных мужчин. Объяснение дано простое: такой образ не совпадает с традиционным пониманием мужской красоты.

Кроме того, телевизионщиков обязали разработать и установить стандарт мужской красоты, максимально отвечающий моральным принципам жителей Поднебесной, передает WT.

И вот этот запрет вступил в силу. Также на экраны телевизоров не должны попадать люди, замеченные в противодействии общественной морали и порядку. Вместо этого телевидение должно воспитывать своих граждан в духе социализма и прививать им любовь к традиционной культуре.

А чтобы молодые китайцы не рвались в «звезды», власти приказали сократить зарплаты артистам и тщательно следить, чтобы те не уходили от налогов. А еще детям популярных артистов отныне запрещено участвовать в телешоу.

Под запрет попали и передачи, демонстрирующие роскошь и побуждающие граждан к чрезмерным тратам. Кроме того теперь запрещено публиковать рейтинги популярности артистов, а от организаторов популярных в Китае шоу талантов требуют максимально честного и открытого голосования.

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