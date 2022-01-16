Дмитрий Песков: Со стороны России нет эскалации в отношении Украины, а США не предоставили доказательств обвинений

Песков заявлял, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 16 января, примерно в пять часов утра по московскому времени на сайтах сразу нескольких российских информагентств появились - переданные из Вашингтона - фрагменты интервью Дмитрия Пескова телеканалу CNN (США).

- ...Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, - заявил пресс-секретарь. - Москва хочет получить очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения.

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- У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы.

При этом Песков отметил, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины; «Мы все еще ждем доказательств».

Ранее Песков заявлял, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины. По словам пресс-секретаря, Кремлю известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Москвы.

Пресс-секретарь президента посетовал, что жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи». (Днем ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.

В посольстве России в Вашингтоне в тот же день назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением.

- Москва больше не может мириться с вторжением НАТО на Украину... Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного.

Песков считает: такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к "красной черте". Пресс-секретарь добавил, что эту ситуацию российская сторона "не может больше терпеть".

- И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной - это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к рубежам страны.

- НАТО в нашем понимании,- заявил пресс-секретарь, - это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам.

Песков отметил, что Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса.

Говоря о прошедших консультациях, Представитель Кремля заметил, что российская сторона настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Напряженность вокруг Украины сейчас слишком высока, а это «чрезвычайно опасно для нашего континента», пояснил он.