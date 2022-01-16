Песков: Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на госресурсы Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что в Москве «видели такие сообщения», однако наша страна не имеет к этому никакого отношения.

«Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы слышали обвинения против России, что Россия стоит за этим. Но доказательств предоставлено не было», - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что в Кремле это рассматривают «как продолжение других бездоказательных обвинений против России», однако в Москве давно «привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране».

Фрагменты видеозаписи этого интервью опубликовала на своей странице в Twitter газета Hill.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы Минобрнауки, МИД, а также министерства аграрной политики и продовольствия.

В тексте сообщений говорится, что личная информация обо всех украинцах якобы загружены в некую «общую сеть», а все персональные данные, которые хранятся на компьютерах жителей Незалежной, будут безвозвратно удалены, «восстановить их невозможно».

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что за этой кибератакой стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.