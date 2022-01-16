Песков заявил о «слишком высокой напряженности» на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация на границе с Украиной «слишком напряженная».

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», - сказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента», именно поэтому российская сторона хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».

По словам пресс-секретаря российского государства, приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи». Так, США пока не представили никаких доказательств своим заявлениям о том, что наша страна якобы планирует «напасть» на Украину.

«Мы все еще ждем доказательств», - сказал Песков. Фрагменты видеозаписи этого интервью опубликовала на своей странице в Twitter газета Hill.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Вашингтоне назвали сроки предполагаемого «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на брифинге 14 января что «нападение» можно ожидать уже в этом месяце или в феврале. Доказательств своим словам официальный представитель президентской администрации США не привела.

МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе еще 17 декабря. Это два документа, переведенные на несколько языков. Переговоры по этому вопросу пока не дали конкретных результатов, продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы, на основе которых российская сторона будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы.

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